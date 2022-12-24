黃光芹批陳時中卡BNT！改標籤讓進貨延宕　指揮中心澄清

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對於民間捐贈疫苗的要求，政府僅提出須符合「原廠製造、原廠標籤、直送臺灣」三原則，倘有供應如歐洲等其他國家且可盡早配送的疫苗亦可接受，該媒體人指稱政府堅持標籤形式造成交貨延宕六週，並非事實。後來當民間單位告知政府，有一批復星公司代理的BNT原廠疫苗本要銷往他處，其外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖與原合約所定的標示不同，但政府當然以國人健康為最優先考量，同意民間捐贈單位這批可以提早到來的疫苗，只要確保疫苗品質安全無虞，仍然是原廠製造、包裝並直送臺灣，當可在標示方式上給予彈性，此節指揮中心亦於去年8月25日新聞稿說明。
關於首批BNT疫苗抵臺布條拆除1事，捐贈方包括台積電與永齡基金會等，均已於去年9月對外說明，「裝箱外觀上有不符合捐贈單位先前對政府說明之設計字樣，事先並未告知，因此要求抵臺移除。」
至於BNT公司與復星實業公司之代理合約關係，指揮中心自2020年下半年起即與BNT公司直接聯繫洽購疫苗，但最終我方完成簽署後，因外力因素介入干預致該公司放棄簽署，而政府已多次與BNT公司聯繫直接採購疫苗事宜，但皆獲回應其與復星實業為合作夥伴，無法在採購合約排除其參與。因此，政府自去年第4季起，即著手洽購今(2022)年BNT疫苗供應事宜，完成766萬劑BNT疫苗的採購合約簽署，供應民眾接種使用。上開媒體人稱：「民進黨政府對上海復星才是情有獨鍾！」云云，流於主觀恣意評論，無視上述客觀事實，混淆視聽，令人遺憾。
相關訊息均已一再澄清，指揮中心盼各界評論時本於事實，勿誤導民眾或扭曲事實，傷害國家整體防疫人員。（編輯：孫唯容）