國民黨智庫質疑家庭教育經費不增反減　教育部：並未減少

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陳學聖進一步指出，家庭教育預算減少的項目，主要有二項。一是補助各直轄市及縣市政府、大專校院、社教機構、家庭教育中心、新住民學習中心及民間團體，辦理各項家庭教育、新住民教育、家庭共學之項目；另一則為辦理相關課程、研發家庭教育手冊、數位學習媒材及人員培訓之項目。
陳學聖質疑，監察院已於102年及106年糾正教育部，指出該部未依法寬籌家庭教育經費，對地方政府家庭教育諮詢委員會的運作及功能亦督導不力，並三度於108年發佈調查報告，指出該部未能積極結合民間資源，以共同推展家庭教育之缺失，但教育部不僅未積極改善，反而還在承諾增加預算之後的隔年，開始降低預算，令人擔憂，教育部長的承諾，恐有流於「表面應付」之疑慮。
教育部回應，家庭教育經費自109年起預算增加近5成，籌編至2.92億，110年及111年配合立法院通刪宣導費等因素酌修經費項目，112年仍積極籌編經費至2億7881萬元，額度與111年度相同，並未減少。
教育部將持續督考各地方政府依家庭教育法規定，落實由縣市首長擔任家庭教育諮詢委員會主任委員與定期召開會議，以達整合局處資源共同推動家庭教育，並強化家庭教育中心專業人力佔比。截至111年12月，22個縣市專業人員占比均達過半規定。
為結合民間資源積極推動家庭教育，教育部與縣市家庭教育中心試行辦理「串聯社區、深入村（里）鄰家庭教育服務」，結合里辦公室、社區協會、大廈管理委員會、鄉鎮圖書館、社福中心等單位，主動走進社區家庭，提供家庭教育服務；另於109年辦理「友善家庭企業聯盟推動方案」及「鼓勵職場推動家庭教育試辦計畫」，透過政府機關（構）、學術機構及民間企業建立產官學聯盟，共同合作將家庭教育資源送至職場，迄今已促成11個縣市與28家企業攜手辦理。
教育部表示，近年積極研發便利可及的學習資源及正向親職教養及婚姻經營等資訊供民眾運用，包含「我和我的孩子」、「我家孩子要上學了」親職易讀手冊、CRC家長親職教育數位學習媒材及新住民親職教育手冊等，並改版家庭教育資源網，將所研發的資源上架，提供民眾使用，未來將持續督導地方政府落實推動並持續研發及開發符合需求的家庭教育資源，以強化民眾家庭教育知能。