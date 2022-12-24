許光漢戳穿「年紀大施柏宇一輪」 《想見你》柯佳嬿變臉
柯佳嬿、許光漢、施柏宇闊別電視劇2年，回歸拍攝《想見你》電影版，「鳳南小隊」首支花絮今（24日）釋出，在現場對台詞的過程中，許光漢突然聊起年齡話題，硬生生揭露柯佳嬿與施柏宇年紀是一輪之差，讓原本笑臉的柯佳嬿瞬間變臉，委屈怒喊：「我一定要跟他們兩個演戲嗎？」
記者羅凌筠/綜合報導
另一段花絮中，許光漢在拍攝時需1人獨自對鏡頭演戲，希望柯佳嬿在一旁幫忙對戲，反遭柯佳嬿回嗆：「我上次早安、晚安，都自己演、自己哭。」許光漢撒嬌回應：「不能幫我對一下喔，妳拿2座（金鐘獎）哎。」可見3人從戲中到戲外都以鬥嘴度過日常。
電影《想見你》柯佳嬿1人飾2角，預告中與許光漢飾演的李子維和施柏宇飾演的莫俊傑，出現4人同框畫面，監製林孝謙也透露：「4個角色互動的那場戲，拍了4個晚上，演員會需要對著空氣演戲，相當考驗演技跟拍攝技術，我們會使用不同的機器分層去拍，再用一層疊上一層的方式，另外也有許多需要克服的地方，像是每天的光線要一致，還要吻合機位跟高度，演員非常辛苦要一直維持一樣的狀態、隨時進入角色。」
對於電影版即將於跨年檔期上映，柯佳嬿也表示：「這部電影是看過影集的你們一定要看的，不過就算沒有看過影集版的觀眾，也是可以透過電影先了解這個故事的架構，因為這同時也是一個比較獨立的故事，可以先用電影的角度去了解這些人物的情感，有興趣可以再回去看影集。」施柏宇更直呼：「既期待又緊張，沒有不看的理由。」《想見你》將於12月30日全台戲院上映。