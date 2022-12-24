五月天平安夜開唱！鄧紫棋驚喜現身 忘記回她了全員笑翻
台灣天團五月天，自昨（23）日在樂天桃園爆球場一口氣舉辦8場「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，今天平安夜來到第二場，邀請到香港鐵肺天后鄧紫棋擔任嘉賓，沒想到竟然是以「雲端合唱」以及「全息投影技術」登場，彷彿真人來到現場一樣，讓大家驚呼連連。
娛樂中心/綜合報導
鄧紫棋在舞台上分享自己非常開心，能夠再次擔任五月天哥哥的演唱會嘉賓，還順便宣傳了自己的新專輯，卻也讓現場發生尷尬的糗事，由於是預錄的影片，當鄧紫棋詢問五月天喜歡她哪一首歌的時候？卻因為5位大男孩不斷打鬧，還沒回答，鄧紫棋就說：「我也喜歡《天空沒有極限》耶！」讓團員們笑到翻掉，「好難控制喔！」、「都這樣講了！」
雖然今天的演唱會是在逼近10度的低溫下舉行，但現場2.5萬位歌迷依舊熱情滿滿，隨著五月天嗨爆桃園棒球場，最後阿信也幽默提醒大家，「你們今天搶到票，有打卡炫耀了嗎？」忍不住再次感謝，「我知道票真的有點不好搶，又要塞車過來，看演唱會還得吹冷風，等等還要聽五月天講垃圾話，很辛苦！」最後更笑虧歌迷，「你們是第一次來看五月天演唱會嗎？那我真的要問一句，你們以前都在幹嘛！你們是不是之前有來看林俊傑啊！還是有偷看周杰倫、偷看蔡依林啊！」（編輯：詹鎰睿）