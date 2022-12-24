師徒情深！陳亞蘭「三家」形容楊麗花 所有標準都是她
甫以《嘉慶君遊臺灣》榮獲第57屆金鐘獎視帝的首位女演員，轟動全台灣的陳亞蘭，近期受邀登上《TVBS看板人物》，分享演藝之路上對於歌仔戲的熱愛及堅持，並於錄影現場展示劇中專屬「龍袍」，陳亞蘭加碼透露，這套「龍袍」得來不易，是和劇組服裝師千拜託、萬拜託才打造而成。
記者侯家瑜/綜合報導
回顧2022年的酸甜苦辣，陳亞蘭對「辣」最有感觸，原因無非就是以女演員之姿抱走金鐘最佳男主角獎，「今年評審突破框架思維，是最辣且史無前例的。」另一方面，陳亞蘭也深刻感受到傳統戲曲專業人才已逐漸流失，在歌仔戲為現今唯一台灣僅存的古裝劇情況之下，坦言傳承之路實屬不易，是今年覺得最「苦」的地方。不過在回顧《嘉慶君遊臺灣》的拍攝過程，她也非常感謝一路上眾多貴人相助，謙虛表示能拿到金鐘視帝是大家背後全力相挺。
談及恩師楊麗花，陳亞蘭不假思索以「三家」形容：文化藝術家、教育家以及「她愛台灣這個國家」，進一步笑稱：「所有的標準，大概都是楊麗花。」從恩師手中傳承歌仔戲，要如何與時俱進又保留傳統，陳亞蘭透露在《嘉慶君遊臺灣》的集資過程中，未來不排除以元宇宙、NFT的多元行銷方式呈現，希望能讓更多人了解歌仔戲。