高球／超狂! 洪健堯獵鷹抓鳥、穩居領先

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英格蘭球員何瑞提（Joe Heraty）打出69桿，以三回合總桿213桿，暫獨居第四。上一回合還獨居第二的泰國選手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai），第三回合後九洞遭遇亂流，最後交出75桿，三回合214桿，與打出72桿的謝繼賢，暫退居並列第五位，落後洪健堯10桿之多，搶奪本季ADT賽第四冠機會渺茫。
保持單獨領先的洪健堯今天繼續發功，諸桿穩定，抓下一鷹八鳥二柏忌及一個「雙柏忌」，他表示，除了自己發揮得不錯以外，還要謝謝同組的泰國選手蘇提帕，兩人在亞巡賽都曾遇見過，但是第一次同組競技，不過一路聊得很愉快，打得也很輕鬆，兩人都已獲得明年亞巡賽資格，所以打這場比賽都沒有什麼壓力。
他前後九洞都是33桿，不過後九洞起伏比較大，前九洞四鳥一柏忌，後九洞他先在四桿的第10洞，開球接切球，打到果嶺前，距旗洞13碼，直接切球進洞抓鳥；第11洞四桿洞385碼，開球到距旗洞89碼處，以60度切桿直接打進洞獵下老鷹。
不過他在第14洞開球出界OB球，吞下「雙柏忌」，又在第15洞因推桿沒進吞下柏忌，所幸第16與第18洞切桿與推桿合作無間，都抓下小鳥，一鷹四鳥一柏忌一個「雙柏忌」。他今天23推，13個洞成功打上果嶺。他表示，最終回合還是會像今天一樣，打好每一桿，而且要打聰明球，像是雙柏忌就不應該發生，執行力沒有做好。
這項比賽總獎金為美金20萬元（約合新台幣600萬元），為今年ADT年度16站中獎金最高的兩場比賽之一，也是今年度ADT與台巡賽的封關賽，冠軍選手可獨得美金3.5萬元（約合新台幣105萬元），亞軍獎金為2.3萬美元，選手們爭取ADT年度總獎金排名前十，以取得明年亞巡賽參賽資格。