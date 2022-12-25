HBL／4點半起床苦練 陽明游欣樺不再放槍

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178公分、出身JHBL台南太子國中的游欣樺，近況不錯，開季迄今4戰得分悉兩位數，場均14.0分、4.0籃板、1.5助攻，與上季高二打滿全季14場，得分悉為個位數，平均4.9分、7.2籃板、0.6助攻，除籃板數下降，其他明顯有成長。
對本季早早進入狀況，游欣樺賽後自爆說，這是犧牲睡眠、苦練所換來的，她說：「包括上季在內，我的投籃老是放槍，籃下球都不例外，本季高三最後一年，除了團隊要贏，瞄準冠軍，個人也得自我證明，於是季前幾個禮拜，我跟高一菜鳥學妹林映樺，每天清晨4點半就起床自主訓練，我們各占球場一邊，她練投籃，我則跟國中隊教練劉峻志一對一，他教我很多，投籃、腳步都有。」
游欣樺說，「晨操」持續一陣子，她慢慢開竅，尤其出手把握度提升，「放槍」問題大有改善，命中率拉高，也是連4場得分上雙主因。早上4點半就起床苦練，睡眠肯定變少，游欣樺說：「的確是，因我們晚上10點半就寢，我4點半起來，每天只睡6小時，但會利用課餘或其他空檔補眠，差額設法補足，還是撐了下來，且在球場上收效。」
高一學妹林映樺、何采琪，都肯定及佩服學姊的毅力、恆心，可以熬過辛苦的晨操，且結果是好的。開季數據成長，唯獨籃板低於上季，游欣樺說，那是因她速度提升，教練有時要她跑快攻，所以她離禁區較遠，籃板數才降低。
今夏游欣樺與張聿嵐都入選中華U18亞青國手，但她上場時間不多，讓她覺得意猶未盡，苦思自我證明的機會，現機會來了，明天陽明要與衛冕軍淡商正對面決，也是本季雙方第一類接觸。
游欣樺說，輸贏無關晉級八強，只是爭分組第一，但攸關面子及氣勢，因八強賽會再交手之外，如果兩隊都晉四強，小巨蛋決賽可能再碰一次，屆時贏才是真正的贏，但明天首逢，雖是熱身，乃至互試水溫，卻一定要搶下頭采。