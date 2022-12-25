HBL／被忽略的無名英雄　鄧伊汝5.5秒一投定音

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南湖一路領先，但韌性十足的忠明，硬是從最高落後16分起追，三節打完37：49，末節鍾芮涵、廖品涵、陳美秀聯手再拉出17：10攻勢，終場前讀秒54：59咬住，陳美秀1投、廖品涵1罰，還17.1秒更以57：59咬住，南湖最後一擊，鄧伊汝左底中距離破網，不再給忠明機會。
出身桃園大成國中的鄧伊汝，先發38分28秒攻下生涯雙新高的16分、11籃板，首度「雙十」外帶4助攻、3抄截，含最後關門一投。她說：「這是我生涯第一次進決勝期關鍵球，因球隊的最後一擊，泰半由其他射手操刀，今天難得機會轉到我手上，肯定要把握，尤其左底那投籃位置，雖非我的熱區，卻也挺熟悉的，出手就有信心會進。」
鄧伊汝說，高三最後一年，也該跳出來，希望接下來續有好表現，幫南湖連兩季晉八強。
教練孫韻筌說，鄧伊汝是被外界忽略的好球員，但南湖及她這做教練的，卻從不會忽略她，今天她也自我證明，尤其該從幕後到幕前。
領先16分最後搞得場面緊張兮兮，孫韻筌說：「我們球員習慣在某些時段會突然當機，開局領先靠防守，險被追上也出在防守，這宜引以為誡。」繼第二戰贏苗商，外線建功，古宜諼今天又是三分秀，她說，兩天前那一投讓她信心恢復，昨天對淡商，她只是暖身，今天關鍵一戰，當然挺身而出。
古宜諼說，兩年前的109學年她高一，南湖與金甌搶八強，延長賽輸掉，她是菜鳥沒上，輸後學姊爆哭，明天南湖將再逢金甌，一樣搶八，這次不容舊事重演，肯定要復仇，一戰搶晉八強。