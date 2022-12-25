棒球／國三終獲先發機會　賴冠愷一棒建功

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恆春總教練李祖岑表示，球員主要來自大平國小與復興國小，正好在屏東的兩端，最遠的到學校超過1個半小時，因此學生大多住宿，也有不少弱勢家庭的孩子，照顧上需要多費心力，「他們以前的生活比較自在自由，很活潑但也比較『散』，都要真的遇到挫折，才知道有些事情必須認真看待，有時候哭笑不得。」
李祖岑舉例，台北天氣冷，他叮囑學生熱身要做足，但有些人愛理不理，「不是說一定要贏，我是怕他們受傷，等真的有什麼狀況就來不及了。」幸好此役沒有什麼意外，只有賴冠愷在比賽後段挨了一記觸身球。
賴冠愷正好就是今天的大功臣，單場2支2，包括4局上半打回超前分的一壘安打，「今天大家都很專注，比數也很膠著，當時只想著把隊友送回來。」他笑說，大家來到新球場總是比較「客氣」，收起玩心就有好成績。
國三的賴冠愷其實之前出賽機會不多，去年恆春首度獲邀參加城市盃時也不在名單內，不過這次有3名主力因故被教練禁賽，今天才能踏上天母棒球場。「其實不是什麼嚴重的事，但在教育場域，培養他們正確的觀念與態度是最重要的，這是我這幾年在學校領悟到的道理，希望他們知錯能改。」李祖岑說。
其他比賽方面，曾在2007年拿下第三屆亞軍的重慶，今天首戰「新同學」桃園大園，雖然全場發生4次失誤，靠著先發投手施宥甫4.1局0失分壓制，3：0開紅盤，總教練劉明光賽後笑說，大家都是人工草皮「初體驗」，還不習慣彈跳，對兩隊來說都是學習。
施宥甫今天屢次靠著精準控球解決危機，第3局面對二、三壘有人局面，仍讓對手擊出內野滾地球出局。他賽後表示，最近天氣冷，大家又是第一次守人工草皮，不會責怪隊友，「今天自己控球還不錯，直球、曲球都控到想要的位置，很高興幫球隊拿下首勝。」