聖誕節3.3度！創入冬新低溫 乾寒流籠罩「這時」才回暖
今（25）日是聖誕節，中央氣象局表示，今日溫度和昨日類似，受寒流及輻射冷卻影響，清晨天氣非常寒冷，各地都有局部10度以下低溫，氣象局持續發布低溫特報，全台19縣市天氣非常寒冷，請注意防範。根據觀測站數據，今晨4時50分最低溫出現在南投縣中寮測站，僅3.3度，另雲林縣也都跌破4度。
編輯中心／綜合報導
氣象局指出，今日白天北台灣仍有寒意，高溫約15到17度，其他地方則在19到22度，中南部日夜溫差大，請留意溫度的變化；水氣持續偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，只有花東及恆春半島偶有零星短暫雨。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日至明晨「乾寒流」籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下「或許」不覺得很冷，但入夜後「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，明晨本島平地的最低氣溫仍在5度左右；民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。
吳德榮說，明日白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下舒適、晚仍偏冷。週二、三(27、28日)氣溫續升，西晴、東偶雨；西半部白天舒適、早晚微冷、日夜溫差大；週三下午起至週五(30日)受「東北季風」影響，北、東偶雨，中南部晴朗穩定；冷空氣很微弱，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。（編輯：林莞茜）