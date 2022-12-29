2022台灣十大事件！918花東強震死傷慘　疫情緩國門解封

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2022年，全台對於「停電」事件相當有感，3月3日全台發生大停電，導致全台灣瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力，當天不少上班族只能摸黑上班，甚至連交通號誌也出問題，造成交通大打結，除了全國共549萬用戶停電，民生用電更拖了12小時才完全恢復，創下人為疏失停電最久的紀錄。
經濟部最終公布報告，造成事件的原因，為維護及值班人員沒有先確認相鄰斷路器是否有絕緣氣體，造成設備發生短路，使興達電廠運轉中的5部機組全部跳脫，也導致多個變電所及電廠跳脫，造成全台高達549萬用戶停電。
大停電不僅讓經濟部長王美花請辭下台，就連總統蔡英文，也於隔天親自南下到興達電廠視察，談話中兩度表達歉意。對此，經濟部提出5大改善對策，包括設置風險管控專責單位，及提高電網管理層級、強化電網韌性設計、邀請國內外電力系統專機協助診斷、強化人員訓練與風險意識、建議投入國家資源以加速提升電網「韌性」，希望能改善台灣用電問題。
二、勞動節台鐵工會「大罷工」！僅開出18班區間車
交通部近年力推台鐵公司化，今年4月間，草案送進立法院審議，導致台鐵基層相當不滿，並發起「五一勞動節不加班」的抗議活動，要求要執行符合勞基法的權利。
5月1日當天表定871列次（其中167列為對號列車）全部停駛，台鐵也勸說11位司機員銷假上班，但當天僅有18列次區間車開出，約佔班表的2%左右，沿途停靠各個車站。公路總局也規劃12條「類火車」臨時路線，由客運行駛，沿途各個台鐵車站就是停靠點，比照區間車收費。
這也是繼1988年以來，台鐵第二度發起集體休假事件，不過由於疫情影響，並未像上次事件造成全台交通大亂，各車站沒有湧起人潮，過程還算平靜。
三、第二波疫情5月份爆發 單日確診慘登世界第一
今年5月份開始，全台因為Omicron BA.2變異株，迎來第二波疫情升溫，連日單日確診數衝破3、4萬人，更在在5月8日超越南韓、美國，慘登上「世界第一」，民眾也紛紛加緊防疫、補打疫苗。
為了穩定醫療，指揮中心先是推行家用快篩實名制，隨後在5月12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象家用快篩陽性，只要經過醫事人員確認，就視為確診；自5月26日起，全面開放民眾快篩陽性、並經醫事人員確認就視為確診。
隨後，於7月份，BA.5變異株襲台，疫情雖然呈現上升，所幸未像BA.2造成大爆發，之後疫情漸漸趨緩，台灣人民開始面對與病毒共存，政府先是國門開放，接著是戶外口罩政策鬆綁。疫情期間，台灣積極戮力防守，面對未來疫情變異，仍備受世界關注。
四、裴洛西「炫風」訪台 中共環台軍演嚴陣以待
8月2日深夜將近11點，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）所率領的訪問團「炫風式」訪台，直到3日傍晚5點多結束行程。期間，裴洛西訪問團拜會了立法院、總統府，並與總統蔡英文、台灣政要等共進午宴，隨後前往位在景美的國家人權博物館景美紀念園區。
3日中午，蔡英文與裴洛西共同召開國際記者會，會中裴洛西強調「本次訪台『並不只是代表自己』，更是美國國會與政府長期的對台承諾。」再次落實台美友好的基石。
不過，在裴洛西訪台期間，無疑也加深了兩岸矛盾，中國大陸於8月2日到8月10日，開始執行為期9天的「環台軍演」，在台灣周邊的6個海空區域進行軍事演訓，其中包括實彈射擊與導彈試射，更有多枚導彈跨越台灣，落入台灣東部海域，此舉更被外界評為想「封鎖台灣」。
五、假求職真詐騙！柬埔寨跨國詐騙案 無辜台人遭凌虐客死異鄉
9月份開始，「柬埔寨跨國詐騙案」頻傳，有詐騙集團趁著畢業季，多數年輕人有求職需求之際，以「高薪、包住宿、包住宿、工時彈性」等福利，吸引年輕的求職族群，接著將眾多受害人騙到泰國、緬甸、柬埔寨等國家。
隨後，詐團在當地控制受害人護照，並強迫交出個人銀行存摺、提款卡等，逼迫被害人加入詐騙或是線上賭博工作，若是不從，便會遭到虐打、販賣器官等不人道對待，不少人慘遭凌虐客、甚至死異鄉。
有人發現受騙後，想要脫身離開，最終只能透過IG、臉書發文，假意展現優渥薪資，騙取其親友以「一人換一人」的方式，脫離詐騙集團的掌控。
消息傳出後，民間發現事件越演越烈，由一名YouTuber「好棒Bump」透過關係救出被害人，隨後外交部等各部會發現事態嚴重，警方立即派遣人力，駐守在機場登機櫃前，呼籲民眾小心人財兩失，政府為此編列1.28億元預算，並協同外交部、警政署與刑事局等部會成立專案小組，陸續跨過救援受害台人。
六、林智堅碩士學位「被雙殺」 掀政壇論文門風暴
今年欲角逐桃園市長的時任新竹市長林智堅，遭國民黨台北市議員王鴻薇質疑，其中華大學的碩士論文，有抄襲竹科報告書的嫌疑，同時又再被爆出，林智堅在台大國發所的碩士論文，也與台大國發所的另一位碩士生余正煌所著論文雷同，雖林智堅大動作召開記者會指控抹黑、按鈴提告加重誹謗，但事件延燒數月後，最後台灣大學及中華大學學倫會，均認定林智堅涉嚴重抄襲，碩士學位遭「雙殺」撤銷，黯然宣布退出桃園市長選舉，民進黨則改推立委鄭運鵬參選。
事件過後，政壇論文門風暴仍持續延燒，多位縣市長、議員候選人，都被指控論文和研究報告涉嫌抄襲，其中包括桃園市長鄭文燦、民眾黨立委蔡壁如、民進黨立委蔡適應等人，分別被撤銷碩士、博士學位，蔡壁如於被認定論文不當引用後，自行辭去立委。
針對政壇「洗學歷」醜聞頻傳，教育部規劃，在明年1月全國大專校院校長會議，商議碩博士論文改進方案。
七、「918」花東6.8強震 震斷東部鐵路、水泥廠工人遭壓傷不治
9月17日晚間，台東縣關山鎮發生規模6.4地震，隔日9月18日，台東縣池上鄉再度發生規模6.8強震，全台各地也陸續傳出多處災情，包括玉里一家水泥廠工人遭壓傷不治，成首位918罹難者，還造成台鐵台東站至花蓮站間雙向路線中斷，必須改採「類火車」客運接駁疏運人流。
不僅如此，玉里一家超商因地震被震毀、五座橋梁斷裂、赤科山及六十石山聯外道路中斷，有600多人受困山區，桃園八德運動中心天花板也瞬間坍塌，1人不慎被砸傷等災情。
918強震使得花東鐵路線斷，搶修期間只得以公路接駁，不過在台鐵局積極搶通下，「花蓮=鳳林」及「富里=台東」路段已於9月22日通車；「鳳林=玉里」於9月30日起恢復行駛。「玉里=富里」間原預定112年1月18日通車，已提早到12月28日恢復通車，讓旅客元旦假期就能使用。
八、10/13起入境「0+7」 國門解封、防疫旅館陸續退場
經指揮中心持續監測國際及國內疫情，評估國內防疫與醫療量能後，為邁向防疫正常生活，行政院拍板同意，於今年9月29日起，開放台灣邊境管制，並於10月13日0零時起，實施「0+7」免隔離新措施，隨著國門逐漸開放後，防疫旅館也陸續宣布退場，也意味著睽違939天後，國門終於迎來大解封！
而據現行規定，入境者免居家檢疫，改為7日自主防疫的「0+7」政策，入境者如無症狀，可搭乘大眾交通運輸工具，或是選擇防疫車輛、親友、機關團體接送、自駕等，並發放4劑家用快篩試劑。
九、1126九合一大選 藍綠版圖洗牌、蔡英文辭黨主席
2022年11月26日，九合一大選登場，最終，國民黨在縣市選戰中共拿下13席，民進黨僅5席，其餘民眾黨1席、無黨籍2席。而今年投票率也創史上新低，直轄市長選舉投票率僅59.86%；另外，18歲公民權修憲公投闖關失敗。
其中，在嘉義市選戰部分，無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰，因於競選期間病逝，所以嘉義市長選舉，則延至12月18日，最後由國民黨籍黃敏惠連任成功。
執政黨民進黨因在此次選戰中，只奪下5縣市成史上最慘成績，兼任黨主席的總統蔡英文，在投票日當晚現身中央黨部，並宣布辭去黨主席，行政院長蘇貞昌則口頭請辭獲慰留。
十、台積電全球佈局！宣布赴美設廠 總投資400億美元
全球陷入晶片荒，有「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭台積電，則展開全球佈局，規劃到日本、美國設廠，在美國時間12月6日（台灣7日清晨），宣布美國亞利桑那州5奈米廠開始興建第二期工程，預計於2026年開始生產3奈米製程技術，該廠目前興建中的第一期工程，預計於2024年開始生產N4製程技術。
台積電赴美設廠兩期工程，總投資金額約為400億美元，此為亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。為表重視，美國總統拜登也親自出席「首批機台設備到廠」(First tool-in) 典禮，並在現場發表演說。
但由於台灣將有500名工程師赴美，讓國內掀起「去台化」恐慌，對此，國發會主委龔明鑫，以法人董事代表身分接受訪問時指出，美廠產能占台積電產能不到4%，並強調「台積電一定會把最先進製程、最好技術留在台灣」。（編輯：孫唯容、林莞茜）
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