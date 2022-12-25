正式辭立委就任新竹市長　高虹安：任務交棒陳琬惠　

我是廣告 請繼續往下閱讀
高虹安表示，初任立委，對於立法院的生態與運作不太了解，曾經非常徬徨，擔心自己沒辦法勝任立委職務，更害怕辜負超過158萬票的期待，所以每一次的質詢、每一次提出法案與預算案都戰戰兢兢，地方選民服務也拿出百分百的精力，協助民眾處理生活中遇到的大小問題，天道酬勤，她和團隊獲得了民眾認可，除了多次獲得公督盟、口袋國會與動保盟等公民團體優秀立委的殊榮外，知名度與服務口碑也逐漸打開，越來越多民眾看到她與團隊會露出笑容、握著她們的手說：「加油！」而民眾溫暖的鼓勵，也是她持續前進的動力。
高虹安感謝許多前輩、貴人這一路上的提攜與指點，也要感謝民眾黨立法院最佳戰友邱臣遠、 張其祿、 賴香伶、 蔡壁如、 立法委員 吳欣盈、 台灣民眾黨陳琬惠一路以來併肩作戰，也特別感謝立法院國會辦公室的團隊，所有助理在處理質詢、法案、預算案及選民服務上付出的努力，使我們國會問政表現能受到多次獎項的肯定。
從2020年2月1日以來的1058個日子，虹安出席立法院各類會議發言超過400次，處理過的選民服務或陳情不計其數；法案部分，總提案521件法案，其中三讀通過142案，其中較具指標性的包括攸關民眾公共安全的 #建築法 第七十七條、第七十七條之一及第九十一條條文修正草案、攸關環保與水資源回收再利用的《再生水資源發展條例》第八條條文修正草案、保障企業股東權益的《企業併購法》部分條文修正草案，以及攸關國家未來科技產業長遠發展的《國家太空中心設置條例》草案、《產業創新條例》第十條之一條文修正草案、《私校退場條例》、《運動發展條例》、《文化藝術獎助條例》等。
高虹安指出，雖然民眾黨是小黨，沒有執政黨的人數優勢，但在過程中，她與黨團委員們拚盡全力，努力為人民爭取權益，不少主張最終也成功說服跨黨派立委們，成為朝野共識。她強調，促進台灣科技產業永續且蓬勃發展、培育科技人才，協助台灣打造下一個護國神山，努力讓台灣民眾過上更好的生活，是她從政的理念與努力的方向。
高虹安表示，未來立委職務將交棒給陳琬惠，她相信以陳琬惠的能力、在公私部門服務的經歷，絕對能延續她在立法院的問政與法案的推動，讓台灣民眾黨 以「台灣為名，以民眾為本」、「共融社會，國家治理」的核心理念持續發揚光大。
最後，高虹安表示，即將就任新竹市長，會帶著立法院工作的經驗，持續在新竹市推動更多福國利民政策，為市民朋友打造更好的宜居城市。