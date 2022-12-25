王鴻薇核電延役打臉侯友宜？吳怡農：政策不是聖誕節許願
民進黨立委候選人吳怡農今（ 25）日受邀前往台北市議會，提及新北市長侯友宜堅決不讓核廢料留在新北，吳怡農認為，這也凸顯對手王鴻薇政策空洞缺乏可行性，只提出「核二核三延役」6個字，卻沒有看到任何報告或可行方案，也沒有解決到侯友宜最大的顧慮，嘲諷「候選人提政策不是聖誕節在許願」。
記者陳威叡／台北報導
王鴻薇拋出核二核三延役，而侯友宜態度明確，堅決不讓核廢放在新北。吳怡農認為，這凸顯王鴻薇核二核三政策空洞且缺乏可行性，必須要提出有用且可行的方案，但王只喊出「核二核三延役」6個字，卻沒有任何報告或應該如何研議，也沒有解決侯友宜最大的顧慮，「候選人提政策不是聖誕節在許願」。
媒體提問吳怡農日前公布民調，國民黨認為是在影響選情，吳怡農說，民調是客觀事實，落後對手4.5個百分點，代表接下來未來2周要繼續努力，民調同時也是支持者對他的肯定，代表社會大眾支持正向乾淨選舉，希望1月8號選民站出來，支持正向乾淨的選舉。
而對於民調落後，吳怡農坦言，最後兩周民調確實落後，這也是什麼今天會來議會，恭喜議員外也拜託大家幫忙催票，自己在過去幾個禮拜拋出國家安全、國家競爭力具體的政見，反觀對手至今沒有說哪個同意或不同意，這是最大的問題。
吳怡農說，任何辯論和討論最後的對象是選民，現在是接受面試，希望選民給他們工作，不管王鴻薇是否回應他的立場，但他仍堅持面對面向選民報告，這是為什麼今天下午舉辦選民來發問，包括座談會與客廳會，這些都會繼續舉辦，面對面接受選民的檢視。