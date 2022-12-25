柯文哲、蔣萬安交接市長 柯勉勵「任期有限、市政延續」
新舊任台北市長蔣萬安與柯文哲今（25）日於台北市政府進行市政交接。柯文哲在致詞時表示，市長的任期是有限的，但市政是延續一棒交一棒的，以此勉勵蔣萬安要以更遠的角度看市政問題處理。蔣萬安則表示，只要有真誠與熱情，有同理心與人情味，「我們不只能夠讓台北市民擁有令人自豪的市政建設，也能感受到溫暖幸福的市政服務。」
記者丁上程／台北報導
柯文哲在致詞時，細數了過往歷任市長的重大政績，並表示面對龐雜的市政，團隊一定會遇到很多困難，並且與蔣萬安分享重要的決策標準，「市政會議中遇到問題開始辯論時，我都會問同仁一個問題，如果50年後回來看這個問題，我們要怎麼做決策？每次我這樣回答的時候，那個政策就相當清楚要選哪一個。」柯文哲說，市長是有任期的，但市政是延續的，市政發展是一棒接一棒的工作。
「最重要的是不要因為短期利益犧牲長期利益，不要為了少數人的利益犧牲多數人利益，更不要因為政黨利益犧牲國家利益。」柯文哲說，祝福蔣萬安與新市府團隊，繼續以正直誠信當作行政的原則，並以現階段的市政基礎出發，累積整個台北市的能量，讓居住在台北市的朋友繼續以台北為榮。
蔣萬安在致詞時則表示，上任後會積極推動「四扇機會之窗」，帶領台北疫後重啟，成為繁榮之都、帶領台北留住人才，成為揮灑創意的人才之都、帶領台北積極更新、改頭換面、推行智慧建設，成為現代化之都、帶領台北推廣地方特色，結合城市行銷、觀光旅遊，成為綻放文化底蘊的魅力之都。
蔣萬安強調，也要期許所有市府團隊的同仁，要為台北市民打造一座幸福的偉大城市。「我們不是要來堆疊政績數字，而是和市民一起書寫屬於我們的台北故事。」蔣萬安說，市民永遠是台北的主體，要打造一個「服務型」的政府，以市民為本，排除萬難、搬開障礙，設身處地解決民眾的各種問題。