基隆市長交接　謝國樑讚林右昌優秀祝「更進一步」

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蔡清祥表示，林右昌帶領團隊全力付出，推展基隆市政建設，包括改善交通、市容改觀翻新，生活環境優化及正濱漁港活化等，皆為基隆訂定很好的發展基礎。他強調，謝國樑從政經驗豐富，擔任過3屆立委也曾任立法院司法法制委員會召集人，當時就對法務部有很多指教，今天看到他榮任市長，相信未來帶領團隊，能繼續為市政發展努力，實踐基隆為亞洲最有愛城市。
林右昌直言，他8年來只有滿滿感恩，因為所有市民囑託與支持，讓他有機會擔任市長推動市政，共同努力成就了很多不可能，感謝家人給予他最大支持，讓他無後顧之憂為市政服務。
林右昌也期許基隆市，未來在謝國樑與其團隊領導下，一定能夠繼續向前邁進，過去8年他承諾要讓基隆市民成為光榮、驕傲的基隆人，「我想這8年來我們做到了。」
謝國樑則指出，有機會服務基隆市民，是他非常感恩、感謝的一件事。話才說完，謝國樑也以深深一鞠躬表達感謝。謝更特別感謝林右昌，8年任內盡心盡力，努力讓基隆進步，大家看到基隆許多改變與熱情，也知道是林右昌一名優秀公務員與政治人物，除了感謝以外，也預祝百尺竿頭、更進一步。
謝國樑強調，他當選以來都是誠惶誠恐看待市政問題，同時也用堅定且清晰態度，看待未來要做的工作，懇託大家在市政工作上能做他後盾給予支持。謝國樑指出，他要讓市政能無縫接軌推動，過去他說過很多要推動的政策，都希望能快點推動，也希望在家庭親子建設上，盡快且快速達成目標。
謝國樑向家人、妻子、岳父與女兒小愛表達感謝，他還打趣說，今天沒帶女兒來也不敢帶來，「但我也要謝謝小愛，他是讓我生命改變最重要的力量」。最後，謝國樑與林右昌離場前，也互相握手、擁抱表達敬意。