張景森監交盧秀燕就職：不解有人對「媽媽市長」不以為然
台中市長盧秀燕順利連任，上午就職典禮由政務委員張景森監交。張景森致詞時指出，盧秀燕市長提出她的形象、口號是媽媽市長，為什麼有人會對這稱呼不以為然？這是錯的！盧秀燕「媽媽市長」當之無愧，他為盧秀燕監交，感到很光榮。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕就職典禮今（25日）上午在市府廣場露天舉行，第一任選舉時以「市長換人空氣換新」為口號的她，致詞時要大家抬頭看看台中的天空，已經從偶爾有藍天變成經常有藍天，未來她將繼續努力，讓藍天成為台中的日常。
張景森致詞時說，盧秀燕市長提出她的形象、口號是媽媽市長，為什麼有人對這稱呼不以為然？這是錯的！一個執政者不管地方、中央，都要把老百姓當自己的親人來照顧，尤其地方政府要把百姓的日常生活，衣食住行照顧好，是市長重要的職責，盧秀燕「媽媽市長」之名當之無愧。
張景森說，首長要把市民當親人一樣關心，有痛苦要照顧、有需求時協助、有各種困擾去處理，老百姓會感受到政府存在的意義。他曾擔任台中市副市長，對台中有特別的感情，在盧秀燕帶領下，台中會變成台灣最重要、最有潛力的直轄市，他來監交很光榮。
本屆市長選舉時，綠營從副總統賴清德到黨籍候選人，不斷攻擊「媽媽市長」一詞，媒體問張景森對誰「不以為然「，他未回答，僅說「今天不是主角」。