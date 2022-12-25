送青年Gogoro政見有譜了？謝國樑：原則上113年編預算
第19屆基隆市長交接典禮今（25）日舉行，新任市長謝國樑競選期間拋出送青年Gogoro電動機車政見，引發外界討論，對此，謝國樑受訪再被問到，政見何時會落實並執行？他回應，民國113年度會開始編列預算，並提到每周都有開會討論進度。
記者翁子竣／基隆報導
交接典禮結束後，謝國樑會後接受媒體聯訪，針對上任後最想做什麼事？謝國樑回應，他要盡快跟各局處團隊做業務簡報，讓市政能盡快上手，也想推動家庭親子式建設與設施，會積極探詢且有效率，盡量給市民成效與成果。
談及3個月預計達成目標，謝國樑說，他希望在上任百日左右，給基隆市民有質感的室內兒童樂園。不過，謝也說，這只是舉其一個例子，市政方面有太多事情要完成，希望盡快就業務深入討論並上手。
至於選舉期間拋送青年電動機車政見，預計何時可以開始執行？謝國樑回應，原則上113年度開始編列預算，112年他們則會評估規劃，並跟大家一同來溝通，這部分都有在討論，每周也都有開會討論一些進度。
謝國樑提到，因預算年度與制度關係，能夠編列預算部分就是113年，他也承諾一定要積極進行，但還要一點時間，期間就讓他們來做最完整評估。