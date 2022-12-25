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交接典禮遇市民抗議　柯文哲：代表我們有暢通的抗議管道

▲台北市長柯文哲25日將市長交接給蔣萬安後，出面接受媒體訪問。（圖／NOWnews攝影中心）
▲台北市長柯文哲25日將市長交接給蔣萬安後，出面接受媒體訪問。（圖／NOWnews攝影中心）

記者丁上程／台北報導

台北市新舊任市長蔣萬安與柯文哲，今（25）日上午於台北市政府進行交接儀式。不過活動前出現小插曲，一名女子高舉「保護區假農舍，破壞岩山，柯文哲麥走」的牌子陳情，雖在場警察趕緊擋下，但仍一度爆發衝突。對此柯文哲在交接後接受媒體訪問時，則淡然表示「只有我們有暢通的抗議管道，他才可以進來講。」

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柯文哲將市長交接給蔣萬安後，也出面接受媒體訪問。被問到卸任市長後是否鬆一口氣？柯文哲則直言自己卸任後，每天還是有很多事要忙，甚至等等就要南下到雲林處理黨務相關事務。「先回去台大醫院報到，要先辦報到手續，一大堆工作要做。」柯文哲說，即使是卸任後，要做的事情還是太多了。

至於針對蔣萬安上任後，指定的第二副市長立委林奕華，卻沒有隨之上任，而是延到明年2月疑似以此規避立委補選。對此柯文哲則直言，這也是一個兩難的題目，「一辭馬上就要補選，老實說勞民傷財，那你.....我剛剛也跟蔣萬安講說，你第一個難題就是這個。」現場媒體則追問，當時蔣萬安如何回應？柯文哲則表示「他也是在想，我跟他說還是問一下核心團隊的意見。」

對於就職交接典禮前，有民眾舉牌抗議一事，柯文哲則平淡表示，「民主社會本來就多元的聲音，有支持者有反對者，所以我們是這樣，我倒覺得不是說他反對，他一定有什麼困難，就把它解決掉就好。」柯文哲強調，也是因為只有北市府有通暢的抗議管道，所以他們可以進來講。

▲柯文哲在接受媒體訪問時，也遭遇抗議民眾鬧場，不過隨即遭到警方拉走。（圖／NOWnews攝影中心）
▲柯文哲在接受媒體訪問時，也遭遇抗議民眾鬧場，不過隨即遭到警方拉走。（圖／NOWnews攝影中心）

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