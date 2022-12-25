頒獎績優稻米契作集團產區 農糧署籲呷國產好米挺農友

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本年度共輔導建置79處稻米產銷契作集團產區，契作面積約3萬公頃，其中有2.47萬公頃取得產銷履歷驗證，並於國內外消費市場銷售，農民收益優於繳交公糧。初步評估，契作農友種稻收益與繳交公糧相比，每公頃約可增加1.2萬元，經由營運主體整體性的品質管控與品牌行銷，實質提升產地品牌形象與競爭力。
5家獲得全國績優營運主體的優勝單位：
臺東縣池上鄉農會積極拓展小包裝食米消費市場，本年度國內銷售據點已達1,236處，並與7-ELEVEN合作推出池上好米便當與微波即食米飯，增加池上米普及率。米屋智農公司導入AI智能管理契作稻田，搭配具設計感的外包裝，將國產米打造成頂級精品，於國內百貨公司、精品超市及新加坡連鎖超市均創下銷售佳蹟。
此外，花蓮縣富里鄉農會以友善環境打造品牌形象，契作稻田全數取得有機或產銷履歷驗證，成功外銷至香港。億東企業打造「三好米」品牌，透過電視廣告及網路行銷拓展品牌知名度，創下外銷1,800公噸好成績。芳榮米廠建立友善及有機栽培模式，嚴格品管，獲五星級飯店及餐飲業指定用米。
農糧署表示，稻米產銷契作集團產區評鑑是以契作推動成果、產銷履歷與有機驗證通過比例、品牌推動成效進行綜合評比，除選出5家績優營運主體外，宇進實業、東豐拾穗農場、花東製米公司、梓園碾米工廠及桃園市新屋區農會，也獲選為地區優良營運主體。稻米產銷契作集團產區之優質產品多元化，有產銷履歷包裝食米及多元米糧加工製品，25日在希望廣場展售，也可於各營運主體線上平台及實體通路選購，體驗優質國產米好滋味。