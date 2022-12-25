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張善政上任！允諾把關公共工程及1280月票政策不跳票

▲張善政在數位科技部長唐鳳監交下，從鄭文燦手中接過印信正式上任桃園市長。（圖／記者李春台攝，2022.12.25）
▲張善政在數位科技部長唐鳳監交下，從鄭文燦手中接過印信正式上任桃園市長。（圖／記者李春台攝，2022.12.25）

記者李春台／桃園報導

新任桃園市長張善政就職典禮今（25）日上午在桃園市府大禮堂舉行，張在致詞時以「專業、熱忱、效率、操守」4項期許與市府團隊共勉，上任後會加緊腳步推動所有政見付諸實施，包括組成公共工程體檢委員會檢視所有公共工程品質、針對重大建設設置進度督導機制、邀集北北基桃合作推動1280月票政策，強調會他和市府團隊絕對會不負所託，會以最好的市政建設品質回報給桃園市民。

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張善政在致詞時，首先感謝桃園市民在這次選舉認同他對桃園發展的願景，讓他有機會擔下市長重任，未來他會和所有市府團隊全力以赴，用最好政機回報桃園市民的託付。


張善政指出，桃園的願景是建立在過去歷任縣市長的政績繼續往下前進，每一位的縣市長任內都有非常好的政績，桃園的改變就是在每一任縣市長和團隊的努力下一步步往前走，他特別向今天到場應邀觀禮的歷任縣市長致意感謝。


除了致敬歷任縣長外，張善政也向甫卸任的鄭文燦及兩方交接團隊表示謝意，他說，在交接過程督促原來的市政團隊盡心協助，讓這次的交接非常順利，在雙方的努力之下，桃園的進步沒有因為交接的關係而耽誤、停滯，也謝謝鄭文燦這八年來的努力。

▲桃園縣時代的3位老縣長吳伯雄、朱立倫和吳志揚都受邀到交接典禮觀禮。（圖／記者李春台攝，2022.12.25）
▲桃園縣時代的3位老縣長吳伯雄、朱立倫和吳志揚都受邀到交接典禮觀禮。（圖／記者李春台攝，2022.12.25）
張善政表示，新市府團隊都在各項專業領域裡成就顯著的專業人士，期待將來和市府團隊合作無間發揮最大的團隊戰力為桃園市民服務，他並以「專業、熱忱、效率、操守」4項期許與市府團隊共勉，強調包括他自己一定要落實這4項原則，能夠看到市民的需要，解決市民的問題，堅守法治精神、積極的興利除弊，打造桃園，變成一個安全、宜居、文化和經濟都能夠並進的新都會。


張善政說，從當選到現在，他沒有一秒鐘閒下來，今天正式上任以後，會更加緊腳步推動所有政見付諸實施，包括會邀集學者專家組成公共工程體檢委員會，以非常專業、公正的態度，完整檢視所有公共工程品質;另外也會針對捷運工程、航空城計畫等重大建設設置進度督導機制，把這些工程進度盡量透明讓民眾知道。


至於1280月票政策，張善政表示，上任以後會馬上跟中央開始協調，也會邀集台北、新北、基隆3個城市，一起共商攜手推動，「這項嘉惠所有北北基桃近千萬民眾福利的政策，一定不會跳票」。


張善政最後再次感謝桃園市民對他的信任，願意把桃園建設的重擔交給他，他和市府團隊絕對會不負所託，以最好的市政建設品質回報給大家，讓大家的期待督促，都變成推動市政府最有正面的力量。

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