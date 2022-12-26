宣誓就職立即上工！陳其邁強調市政工作永遠是現在進行式

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陳其邁致詞時先深深一鞠躬感謝市民用選票表達對市府團隊2年拚4年的肯定，再次賦予高市府團隊承擔重任。陳其邁說，這意味未來4年責任更加重大，民主選舉順利完成，市政工作永遠是現在進行式，為讓高雄更好絕對要珍惜每一分、每一秒，用謙虛態度、堅毅精神，扛起市民朋友的期許跟要求，今天完成宣誓就職後，立即召開市政會議即刻上工，為心愛的高雄繼續努力。
陳其邁表示，如2年前他就職演說提到一定要讓人民感受到政府施政的成果，假如沒有努力打拚、沒有符合人民的期待這一切都不是來到市府工作最主要的目的， 這是對自己擔任市長不變的要求，也是對市府團隊不變的要求，要求各項市政實事求是、一步一腳印、傾聽民意、面對問題、解決問題、絕不迴避，不分地域、族群、性別、世代、黨派，市民有需要的地方一定全力以赴。
陳其邁指出，如何在劇烈世界變動中找到屬於高雄的機會，必須沉著冷靜面對突來的挑戰，「期待與市民共同書寫更多屬於我們高雄人勇敢的故事」，共同克服困難面對挑戰，繼續衝、繼續拚，展望下個4年公平城市、社會共好的目標，市府將透過具體的施政邁向科技的高雄、宜居的高雄、幸福的高雄、魅力的高雄。
陳其邁也一一說明未來施政重點，最後強調，再次感謝市民讓他有機會在熱愛的土地上共同努力，相信民主的選舉的選票就是鞭策他們前進最好的動力，提醒所有市府同仁必須更謙虛反省，這4年必須時刻提醒自己，感謝同仁繼續共同打拚，「讓我們一起為下一代書寫屬於我們高雄人勇敢的故事」，繼續努力讓正在衝刺的高雄成為起飛的高雄邁向全世界。他也再次深深一鞠躬感謝市民給他機會，再拚4年高雄起飛。
陳其邁接受媒體聯訪時也強調，即刻上工，上任第一件事就是增加年輕人就業機會，按照招商引資期程按部就班、一步一腳印，第二就是要改善人民生活環境，跟市民共同努力讓社會共好，讓高雄成為公平城市。