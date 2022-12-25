北市議會正副議長選舉出爐 戴錫欽38票、葉林傳36票當選
台北市議會今（25）日上午舉行議員就職典禮，並於典禮後進行正副議長選舉。由於國民黨在北市議會掌握絕對多數，因此得以掌握正副議長大位。最終選舉結果，議長選舉與副議長選舉，分別由國民黨議員戴錫欽以38票當選，以及現任副議長葉林傳以36票連任。
記者丁上程／台北報導
台北市議會在議員就職典禮結束後，隨即進行正副議長投票。而國民黨也於15日時提前進行正副議長「假投票」初選，最終由戴錫欽與葉林傳勝出。而由於在北市議會掌握絕對多數，因此今日也依照結果進行投票。最終國民黨並無人跑票，戴錫欽38票、葉林傳36票分別當選正副議長。除了國民黨籍的30席議員都未跑票外，無黨籍參與國民黨運作的曾獻瑩、無黨籍議員徐立信及陳政忠、以及新黨議員侯漢廷，也都將選票投給戴錫欽及葉林傳。
另外民進黨部分，則推派議員李建昌參選議長、劉耀仁參選副議長。而同樣民進黨籍議員也無人跑票，21席議員全數投給推派的正副議長參選人。民眾黨部分，4名議員在議長選舉中投給戴錫欽，副議長則未集中投票，林珍羽與張志豪投給葉林傳，陳宥丞與黃瀞瑩則是互投對方。至於無黨籍議員林亮君與社民黨議員苗博雅，兩人將議長選票投給林亮君，副議長則投給苗博雅。