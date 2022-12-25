中捷市府站「好禮幸福館」開幕 18家伴手禮名店進駐
台中捷運綠線自2021年4月通車以來，搭乘人數於今年9月突破千萬人次。看好市政府站交通樞紐位置，月平均入出站人數逾10萬人次，人潮等於錢潮，「台中市好禮協會」邀集18家伴手禮業，進駐中捷市府站3樓成立「好禮幸福館」。年節將屆，民眾買伴手禮不用東奔西跑，走一趟好禮幸福館一次搞定。
記者金武鳯/台中報導
「好禮幸福館」網羅的18家伴手禮業者，全是台中十大伴手禮百大入選優質店家，獲台中市政府頒贈「好禮標章」認證，即日起開放營運。歡慶新開幕，即日起至2023年1月20日，部份業者將不定期推出特價優惠，或者買一送一驚喜好康！例如玄羽滴雞精祭出買一送一，鯊魚挑嘴3兩烏魚子原價1180元，特惠價850元，年底前每日加碼買一送一限量一組。
邁入中捷市府站三樓「好禮幸福館」，空間寬闊明亮，迺街環境舒適，入駐伴手禮業者店面裝潢亮麗，產品擺飾整齊，方便選購。由於18家業者品項多元，年節將屆，辦年貨準備伴手禮不必東奔西跑，一次可以搞定。
人駐業者分別有：.鯊魚挑嘴/野生烏魚子、蜜友冰棒、以諾莊園-SOD 紅薑黃本舖、台灣精華食品/養身產品、金匠/辣醬達人、法布甜 /米其林獎章烘培點心、巧遇農情/可可專家、PINTRUE/品醋迷、丸文食品/旗魚鬆、蘭馨堂 /精緻烘培、久久津乳酪本舖、茶境天使 /台灣精品茶、津醬/傳承三代醬料、ㄛ店 o.shop /打卡奶酥、玄羽滴雞精、梨子咖啡/妃賣品、韻見果乾和恆富創新/智能販售。