促成高雄「民無配」奪正、副議長？陳其邁：我沒有

高雄市正副議長最後結果，由七連霸議員的民進黨康裕成與無黨的曾俊傑拿下高雄市議會新一屆的正副議長，而高雄市長陳其邁身為民進黨代理主席，被問到是否就是促成這次「民無配」的推手，陳其邁則斬釘截鐵地說「我沒有推一把，沒有，這是傳聞」。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁今日上午在市府宣誓就職後，就到高雄市議會向新一屆的議會致意，並恭喜康裕成和曾俊傑順利當選，陳其邁說，相信過去康議長嫻熟的議事經驗、對於市政的熟悉，以及曾副議長人緣好、服務不分黨派，市府一定會在尊重議會和諧的一個原則下跟議會合作，為整個城市的發展來共同努力。
陳其邁認為，選舉的過程以及選舉的結果，在市府的立場，其實這只是一個過程，更重要的是，大家怎麼樣能夠拋棄的不同政黨的對立，讓它更加的和諧，朝野合作、減少對立，這個都是市民的一個期待，那市府一定會努力的跟我們的市議會來做最好的溝通，跟協調。
而被問到曾俊傑退出國民黨，跟民進黨合作，並和康裕成搭檔參選正副議長，推出「民無配」，身為民進黨代理黨主席的陳其邁是否就是幕後推手，陳其邁則斬釘截鐵地說「我沒有推一把，沒有，這是傳聞」；而對於台南的選舉黑影幢幢，陳其邁則說，他尊重選舉結果，台南的選舉，就由黃偉哲市長負責承辦，這個是中常會的決議，也是他的命令。