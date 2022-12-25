盧秀燕連任就職　宣誓未來「重市政、輕政治」

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監誓人行政院政務委員張景森表示，他今早上6時從台北出發前來參加典禮，一到台中看到溫暖的太陽，因為台中有「媽媽市長，讓人感到溫暖」，地方政府的職責就是在人民有需要時幫忙人民，把人民當成親人一樣照顧，讓人民感受到政府存在的意義，盧市長的媽媽市長稱號當之無愧；另外，他看到盧市長新的市政團隊名單中網羅許多有能力的專業人士，稱讚盧市長對市政的用心，也恭喜台中市。
張景森也說，他曾建議台中如何成為一級直轄市，包含國際機場、科學園區，以交通和經濟將台中打造為中部重要的直轄市，現在台中已是人口第二多、最有潛力的直轄市，未來希望盧市府團隊和市民一起努力，讓台中成為更好、更大、更溫暖的直轄市。
盧秀燕說，12月26日市民用選票肯定，讓她高票連任，如此高比例的支持，有點出乎我的意料，4年前的今天，第一次宣誓就任台中市長，當時提出施政理念，就是把台中市當做一個大家庭，全力來守護和建設，她感謝「市民家人」看見市政團隊過去4年的努力和治理成績單，未來4年交付給她，是至高無上的榮耀，她會拚全力，承擔重任，回應市民朋友的期待。
她更宣誓10大施政方針，強調一、不分黨派與族群；二、以民為本；三、陽光政治；四、力拚經濟；五、改善空品；六、重視教育；七、照顧弱勢；八、加強建設台中；九、城市安全；十、國際與智慧化，要讓台中更好。
另外，典禮上更播放一支影片揭曉近日以來備受矚目的神秘彩蛋小禮物，原來競選總部功成身退後，盧秀燕將帆布拆卸後一針一線縫製實用零錢包，帆布花色不同，製成獨一無二「愛的禮物」；她說，感謝市民的支持，這是凝聚勝利的成果，向親愛的「市民家人」致上最高謝意，也是市府以身作則推行「環保永續再利用」的理念，象徵市府與市民一起守護家園。這份實用又獨一無二的限量零錢包，也於會場發送給市民，歡迎市民帶回家珍藏或於日常生活中使用，共同紀念這歷史一刻。