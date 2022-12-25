綠推「民無配」當選高市正副議長　陸淑美說話了

高雄市正副議長選舉結果出爐，民進黨由康裕成搭檔無黨曾俊傑，兩人都拿下35票過半數當選正副議長，相隔四年，回鍋再擔任議長的康裕成表示，未來她所領導的高雄市議會是一個有效率的議會，是不會杯葛議事的議會，但是一定會嚴格監督，不會讓高雄市政府的預算太輕鬆的過關，國民黨陸淑美則表示，「得到的未必是福，沒有得到的未必是禍」。
記者鄭婷襄／高雄報導
康裕成指出，她跟副議長曾俊傑選區都是在三民區，在過去高雄市的自治史上，應該很少正、副議長是在同一個選區，甚至連市長陳其邁也是出生三民區，她們會用理性問政的態度，但是絕對嚴格的監督高雄市政府陳其邁市長所率領的團隊，不分地域、不分族群，讓所有的高雄市民都受到照顧，未來她所領導的高雄市議會是一個有效率的議會，是不會杯葛議事的議會。
對於回鍋當議長，康裕成說，她有議事主持的經驗，以她對議事的嫻熟度，會讓整個高雄市議會的議事運作更順暢，而不是整天在空轉的高雄市議會，高雄市民沒有時間再等待了，她跟副議長曾俊傑會共同從打造一個有效率的議會。
副議長曾俊傑則說，感謝35位認同的議員同事，他上任後一定會秉持理性問政、嚴格監督的立場，高雄這四年很重要，希望經濟能起飛；至於他退黨並和民進黨合作，引發大批藍軍批評，不管在哪個黨派、地位，民意代表都是以民意為優先，很多民眾已經厭倦藍綠惡鬥，大家的譴責他都有聽到、虛心接受，也接受大家的言論，他會更加努力，讓高雄更好。
而昨日宣布退選議長選舉的國民黨議員陸淑美，在黨部積極勸說後，仍在今日搭檔陳美雅參選正副議長，最終兩人均以28票不敵對手的35票，陸淑美事後受訪被問到心境如何，她則引用弘一大師的話「所得、所不得，皆不如心安理得」，直言「得到的未必是福，沒有得到的未必是禍」。