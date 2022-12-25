張蘭聖誕夜發飆！怒嗆S媽：我是藏獒 「一口給你吞了」
張蘭、汪小菲母子接連確診新冠肺炎，64歲的她體質比兒子好，汪小菲病到喉嚨沙啞說不出話，她休息沒幾天就生龍活虎，繼續模仿具俊曄當DJ打碟，聖誕夜也不平靜，再度把矛頭指向S媽，指控S媽說她是瘋狗，但她其實是兇猛的藏獒，絕不會讓人欺負，「歡迎妳來大陸試試，一口給你吞了，連骨頭渣子都沒有」。
記者江芷稜/綜合報導
汪小菲和大S為離婚協議打官司，他抱病叮嚀張蘭直播別提到他人，張蘭滿口答應後又發作，針對S媽批評她的話能聽，狗屎都能吃，誤認為S媽罵她為瘋狗，對昔日親家毫不手軟，怒轟官司開庭後，大S一家都在琢磨怎樣表演，甚至引用娛樂營銷號的不實傳聞，狠酸大S每月給具俊曄母親20萬元台幣當撫養費。
連S媽關心汪小菲病情，祝他早日康復，身體趕快恢復健康，心情開心、可以賺錢，張蘭也不樂意聽，批評S媽是雙標，知道汪小菲心比較軟、個性善良，針對他說些好聽的話，忍不住開酸「要汪小菲賺錢幹什麼？給你掙錢嗎？她說話都有目的性。」一連串發言都讓聖誕夜不平靜。
而台灣最強狗仔葛斯齊則在直播時透露，手中有很多汪小菲的料沒有爆，雙方保持和平，因為張蘭一直罵他收大S的錢，挑戰他的工作專業，才會硬起來提告，面對網友要他爆料大S家的內幕，葛斯齊發誓，手中的確沒有大S的料。