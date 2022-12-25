《山中森林》王子結婚！新娘郭雪芙浪漫婚紗「深情獻吻」
由新銳導演姜寧執導，集結堅強卡司李康生、李千娜、邱勝翊（王子）以及郭雪芙等人主演的幫派愛情電影《山中森林》，20日釋出「愛情篇」預告，揭露電影雙主線當中「王子、郭雪芙」的愛情故事，不僅有兩人步入禮堂獻上定情之吻的浪漫片刻，也有王子接槍準備出任務的玩命畫面，做兄弟選擇重情還是重義？兄弟的女人究竟面對多大的壓力？都將在正片中逐一揭露。
記者黃雅琪/綜合報導
王子在《山中森林》不只是顏值擔當也是火力輸出，有肉搏互毆的戲碼，更有持槍與對方駁火的動作戲，最新預告片頭揭露他腹部中彈、鮮血如注，到片尾一聲槍響，眾人瘋狂呼喊王子片中角色名稱「成澔」。另在預告中上演的浪漫婚禮戲碼，王子和郭雪芙先是接吻，又在紅毯上深情對望、手牽著手奔跑，看似即將迎來美好結局，究竟王子的命運會如何？成為電影一大看點。
電影充滿愛恨情仇看似戲劇化，其實在中山區林森北路一帶不算罕見，導演姜寧透露：「林森北的江湖路，兄弟走到這條道上不是要混黑道，而是叫跑花道。」這條花道在中山區存在許久，頭有警政署、尾是憲兵隊，好似對這片魔域的結界，把所有的貪瞋痴鎖在中山區的林森北路。《山中森林》將於2023年1月13日上映，並在12月31日，於美麗華大直影城舉行跨年特映場。