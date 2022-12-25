內幕／選罷法修法！不怕迴力鏢　藍委團結「排除假學歷」

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國民黨團則定調不只排黑還要「排假」，林為洲12月21日召開記者會，宣布提出其選罷法修法版本，獲包括提案人在內共17名立委連署成案，同日送立法院程序委員會。
攤開林為洲選罷法修法版本，除同樣限制候選人不得涉「黑、金、槍、毒」前科；並再新增2項規定，包括候選人若曾犯學位授予法第17條，論文、作品及書面報告被學倫會判定為抄襲、造假致學位被撤銷者，及酒駕肇事被判決確定者，終身不得參選。
據了解，林為洲提案徵求同黨立委支持，過程中藍委皆表達贊同，未遇黨內立委刻意反彈，或以需再研議為由拖延。團結定調拉高候選人門檻排黑、排假，可謂眾志成城。
不過，由於民進黨在立法院仍佔多數，仍掌握修法最大話語權，黨團人士就直言，林為洲提案修法版本通過機率不高，雖有成案但通過與否，還是歹看民進黨團態度。
未來是否逼民進黨表態排假？黨團人士認為，民進黨團喊排黑講了至少3次，但結果都不了了之，他認為「最後打假球機率高」；該人士也強調，未來在修法議題上，國民黨團應會加強力道，如採開記者會方式與綠營直球對決，但具體時程還有待商議。
然而，雖多為綠營指標性大咖被爆學歷爭議，國民黨團現主張排假看似利大於弊，但背後仍存在隱憂。回顧2020年，代表國民黨參選高雄市長補選的李眉蓁，就曾遭爆中山大學碩士論文抄襲，進而自行宣布放棄碩士學位。
國民黨主張排假看似獲民意廣泛認可，但也引發是否會傷及自己人隱憂。黨政人士說，未來候選人需完美到何種程度？還不得而知，但國民黨團至少宣示性表態，與黑金、假學歷切割，雖通過機率不大，但仍符合民意趨勢，有利選民認可。