獨／代寫論文是公開秘密　「好過的教授」陳明通榜上有名

內幕／選罷法修法！不怕迴力鏢　藍委團結「排除假學歷」

▲林為洲提案修選罷法，加碼學位被撤銷者、酒駕肇事判刑確定者，終身不得參選。不懼迴力鏢衝擊隱憂，據悉林為洲爭取同黨立委連署過程順利，眾志成城要修法。（圖／林為洲辦公室提供）
▲林為洲提案修選罷法，加碼學位被撤銷者、酒駕肇事判刑確定者，終身不得參選。不懼迴力鏢衝擊隱憂，據悉林為洲爭取同黨立委連署過程順利，眾志成城要修法。（圖／林為洲辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

政壇大咖學術論文抄襲引關切，國民黨立委林為洲日前提案連署修選罷法，除排除涉「黑、金、槍、毒」前科候選人，再加碼「論文抄襲致學位被撤銷者、酒駕肇事判決確定者」，終身不得參選。其中，「排除假學歷」引發關切，是否迴力鏢打到自己人？令人意外的是，據悉林為洲爭取連署過程順利，未遇黨內立委反彈，眾志成城要修選罷法。不過，黨團人士直言，是否通過需看綠營態度，但藍營「宣示性」表態排假，仍符合民意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黑道介入政治影響選情，立法院民進黨團12月6日首開第一槍，宣布將提出公職人員選舉罷免法修正草案，要求涉「黑、金、槍、毒」者，經判刑確定，不得登記為候選人。緊接著，行政院在12月15日通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，明定涉國安犯罪、黑金槍毒重大犯罪、賄選及重罪重刑等4類犯罪者，不得登記參選。

國民黨團則定調不只排黑還要「排假」，林為洲12月21日召開記者會，宣布提出其選罷法修法版本，獲包括提案人在內共17名立委連署成案，同日送立法院程序委員會。

攤開林為洲選罷法修法版本，除同樣限制候選人不得涉「黑、金、槍、毒」前科；並再新增2項規定，包括候選人若曾犯學位授予法第17條，論文、作品及書面報告被學倫會判定為抄襲、造假致學位被撤銷者，及酒駕肇事被判決確定者，終身不得參選。

據了解，林為洲提案徵求同黨立委支持，過程中藍委皆表達贊同，未遇黨內立委刻意反彈，或以需再研議為由拖延。團結定調拉高候選人門檻排黑、排假，可謂眾志成城。

不過，由於民進黨在立法院仍佔多數，仍掌握修法最大話語權，黨團人士就直言，林為洲提案修法版本通過機率不高，雖有成案但通過與否，還是歹看民進黨團態度。

未來是否逼民進黨表態排假？黨團人士認為，民進黨團喊排黑講了至少3次，但結果都不了了之，他認為「最後打假球機率高」；該人士也強調，未來在修法議題上，國民黨團應會加強力道，如採開記者會方式與綠營直球對決，但具體時程還有待商議。

然而，雖多為綠營指標性大咖被爆學歷爭議，國民黨團現主張排假看似利大於弊，但背後仍存在隱憂。回顧2020年，代表國民黨參選高雄市長補選的李眉蓁，就曾遭爆中山大學碩士論文抄襲，進而自行宣布放棄碩士學位。

國民黨主張排假看似獲民意廣泛認可，但也引發是否會傷及自己人隱憂。黨政人士說，未來候選人需完美到何種程度？還不得而知，但國民黨團至少宣示性表態，與黑金、假學歷切割，雖通過機率不大，但仍符合民意趨勢，有利選民認可。

《選罷法》排黑過當？政院：立法體制早有先例

政院通過《選罷法》修正草案　增列深偽影音規範

政院將修選罷法排黑　朱立倫諷：民進黨先在自己黨內適用

民進黨喊修選罷法擴大排黑　國民黨批：過去6年在裝睡？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀