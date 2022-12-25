《全面攻佔》男星化身機長！深入熱帶叢林大戰恐怖份子
《全面攻佔系列》《天劫倒數》製片團隊耗資近20億台幣，打造動作災難鉅片《迫降危機》（Plane），本片由《全面攻佔系列》動作巨星傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）主演，故事描述一位機長在航行途中因為遭遇風暴，不得不緊急迫降，結果卻意外降落在被武裝份子佔據的小島上，他必須設法解救被挾持的乘客們。
記者黃雅琪/綜合報導
好萊塢男星傑瑞德巴特勒近年因為在《全面攻佔》系列電影，飾演驍勇善戰的美國特勤局探員而聞名；這次他在《迫降危機》裡飾演的是一名平凡的機長「布羅迪」，因為面臨突發狀況才被激發出戰鬥本能。傑瑞德巴特勒受訪時表示：「我一直都很享受飾演英雄，但不一定得是個身懷絕技的軍人或戰士，因為必要的時候，每個人都有成為英雄的潛力！」比起超級英雄類型的動作片，他更喜歡「平凡」英雄的動作片。
本片的另一個要角「路易斯」，是由主演超級英雄影集《漫威盧克凱奇》聞名的麥克寇特（Mike Colter）飾演，身為前軍人的他，因為被指控謀殺而必須搭機引渡，作戰能力高超的他究竟有什麼神秘過往，也是本片的一大看點。
《迫降危機》裡武裝份子群聚的「霍洛島」是真實存在的，這裡長期被伊斯蘭教恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）佔領，令菲律賓政府相當頭痛，「阿布沙耶夫」頭目更被「伊斯蘭國」指定為菲律賓代表！阿布沙耶夫近年經常在東南亞各地發動爆炸案，甚至綁架外國觀光客以勒索贖金，連台灣人都曾經落入魔掌。為了重現霍洛島上的景緻，《迫降危機》劇組特別前往波多黎各取景，真實呈現熱帶叢林的凶險。