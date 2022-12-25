小甜甜被指私生活有狀況退出教會！律師傻眼：這誰想加入

《全面攻佔》男星化身機長！深入熱帶叢林大戰恐怖份子

▲傑瑞德巴特勒（左）、麥克寇特，在《迫降危機》片中擔任「平民英雄」護送乘客。（圖／車庫娛樂提供）
▲傑瑞德巴特勒（左）、麥克寇特，在《迫降危機》片中擔任「平民英雄」護送乘客。（圖／車庫娛樂提供）

記者黃雅琪/綜合報導

《全面攻佔系列》《天劫倒數》製片團隊耗資近20億台幣，打造動作災難鉅片《迫降危機》（Plane），本片由《全面攻佔系列》動作巨星傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）主演，故事描述一位機長在航行途中因為遭遇風暴，不得不緊急迫降，結果卻意外降落在被武裝份子佔據的小島上，他必須設法解救被挾持的乘客們。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲傑瑞德巴特勒在《迫降危機》片中擔任機場。（圖／車庫娛樂提供）
▲傑瑞德巴特勒在《迫降危機》片中擔任機場。（圖／車庫娛樂提供）
好萊塢男星傑瑞德巴特勒近年因為在《全面攻佔》系列電影，飾演驍勇善戰的美國特勤局探員而聞名；這次他在《迫降危機》裡飾演的是一名平凡的機長「布羅迪」，因為面臨突發狀況才被激發出戰鬥本能。傑瑞德巴特勒受訪時表示：「我一直都很享受飾演英雄，但不一定得是個身懷絕技的軍人或戰士，因為必要的時候，每個人都有成為英雄的潛力！」比起超級英雄類型的動作片，他更喜歡「平凡」英雄的動作片。

▲《迫降危機》傑瑞德巴特勒（中）設法拯救遭挾持乘客。（圖／車庫娛樂提供）
▲《迫降危機》傑瑞德巴特勒（中）設法拯救遭挾持乘客。（圖／車庫娛樂提供）
本片的另一個要角「路易斯」，是由主演超級英雄影集《漫威盧克凱奇》聞名的麥克寇特（Mike Colter）飾演，身為前軍人的他，因為被指控謀殺而必須搭機引渡，作戰能力高超的他究竟有什麼神秘過往，也是本片的一大看點。

《迫降危機》裡武裝份子群聚的「霍洛島」是真實存在的，這裡長期被伊斯蘭教恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）佔領，令菲律賓政府相當頭痛，「阿布沙耶夫」頭目更被「伊斯蘭國」指定為菲律賓代表！阿布沙耶夫近年經常在東南亞各地發動爆炸案，甚至綁架外國觀光客以勒索贖金，連台灣人都曾經落入魔掌。為了重現霍洛島上的景緻，《迫降危機》劇組特別前往波多黎各取景，真實呈現熱帶叢林的凶險。


王子結婚了！新娘郭雪芙浪漫婚紗「深情獻吻」畫面太美

周曉涵平安夜上「汐止摩鐵」？捷運車廂主題秀11秒熱舞

撞衫金高銀輸超慘！網挖劉亦菲「無修生圖」水桶腰飄嬸味

41歲范冰冰「水蛇腰」復出　陸網嫌棄：修成妖怪了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀