小內閣都是朱立倫人馬？張善政：宣誓就職後都是桃園隊

我是廣告 請繼續往下閱讀
張善政在就職典禮後接受媒體聯訪，談到上任後的首要工作，他說，其實有好多件事都要趕快啟動，上周市議會已經通過2023年預算，選舉政見裡提到的國中小營養午餐免費、5歲學雜費全免、老人三節禮金及調高重陽節禮金，應該都沒有問題，謝謝議長邱奕勝及所有議員的配合，把技術性的細節趕快確認後就可以推動，希望能在上任100天內讓民眾看到陸續進展。
至於1280月票方案，張善政表示，上任後會盡速提出計畫書和交通部協調，並協商和台北、新北、基隆一起做。另外，民眾關心的公共工程安檢問題，他強調，那不是叫查弊案，重點是要讓民眾有一個放心、安心的公共空間可以去運用，「出發點絕對不是查弊案，是要把這些公共工程的品質確認，了解過去是什麼地方出問題，出問題未必是弊案，很可能不是弊案，是某些疏失，技術上的疏失怎麼樣改進，這才是重點，查弊案不是重點。」
對於近期外界批評小內閣名單被安插很多朱立倫人馬，張善政說，不應該用這種角度來看，這次網羅包括來自新北市府的人才，或許過去這些人曾在不同市長任內做過不同的工作，外界給予貼上這樣的標籤不是很好。
張善政強調，不管他們過去曾經跟朱立倫或新北市長侯友宜共事過，今天一旦宣誓就職，都是桃園的人，叫作「桃園隊」，希望外界別將過去的標籤不要往他們身上貼。