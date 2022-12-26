2022十大YouTuber事件！九天玄女大爆紅　踢爆柬埔寨是他

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年四月，阿翰推出算命阿姨廖麗芳的影片，影片中自稱是「九天玄女唯一指定姐妹」，加上洗腦台詞「降肉！降肉！」立刻成為網友話題，該支影片甚至突破1200萬觀看數，刷新阿翰個人頻道最佳成績，而這也是阿翰算命阿姨角色系列睽違4年之久回歸，結果一夕爆紅，當時不管藝人、政客都紛紛朝聖、公家機關、品牌也都跟進蹭熱度。
值得一提的是，該角色還夯到金鐘獎上，阿翰飾演的算命阿姨開場就替主持人曾寶儀算命，接著以冥想的方式，阿翰與曾寶儀重現《逆局》、《斯卡羅》、《華燈初上》、《俗女養成記2》及《茶金》等作品場景，被網友瘋狂讚爆；而阿翰也透過該部影片，獲得第四屆走鐘獎《年度最佳影片獎》，可以說是豐收的一年！
二、Joeman對決翻車！6300元剪髮逼哭反骨雙胞胎戰爆
九妹經典「對決系列」深受觀眾深夜，今年五月，他邀請反骨男孩雙胞胎成員「軒姐宸妹」來上節目，進行「平價剪髮vs奢華剪髮」，結果雙胞胎妹妹艾宸體驗奢華剪髮，由許多明星御用的Andy老師操刀，光是給他剪一次頭髮就要價6300元，沒想到成果出爐之後，卻被網友抓包妹妹艾宸的表情相當不對勁，事後本人也證實「我沒有敬業態度，為頭髮沒有剪成自己喜歡的樣子所以不笑，我確實哭了，所以也影響到拍片過程」。
後續爆出妹妹艾宸在拍完影片就立刻去接髮，而Joeman也出面二度道歉，至於設計師Andy的剪髮價格則備受外界質疑，隨後邀請當集嘉賓紀卜心前往改造，華麗的「公主切」搭配榛果橘色的時尚搭配，又掀起另一波話題，不過也因為該事件，讓不少網友開眼界，這才知道剪髮高價的水準也是一般群眾無法觸及，事件整整延燒一個多月。
三、眾量級CROWD一度驚傳分手！甜蜜閃現謠言不攻自破
YouTuber團體「眾量級CROWD」由家寧以及Andy老師一對情侶組成，從今年三月開始，就被爆料「兩人根本早已分手」，當時《NOWnews》獨家求證身邊友人，透露兩人其實沒有分手。不過後來網友仍然不買單，堅持兩人應該只是「工作關係」而不是「情侶身分」。
不過所幸後來兩人互動恢復正常，IG也時常曬出甜蜜貼文，謠言不攻自破，近日反骨男孩上架「聖誕節交換情侶」的單元，也可以看到家寧與Andy老師甜蜜入鏡，這也讓粉絲才鬆了一口氣！
四、小玉換臉謎片一審判決出爐！求償案賠黃捷100萬元
2020年，YouTuber小玉遭檢調查出，透過「Deepfake技術」換臉不雅影片，不法所得高達上千萬，受害者多達上百位，從網紅、主播到政治人物皆在名單內，隨後遭到許多人提告，今年七月一審判決出爐，小玉被判處5年6月徒刑，共犯助理莊炘睿3年8月徒刑，全案可上訴。
另外，民事部分，高雄市議員黃捷與一名空姐向朱玉宸提出100萬元求償，主張朱等兩人不法侵害其臉部長相，讓以她長相的深偽猥褻影片在網路流傳，即便朱玉宸聲稱已下架影片，但侵害其權利的猥褻影片至今仍在網路流傳；法官認為，對於被換臉的受害人來說，臉部連接於AV女優裸體製成的猥褻影像被散布網路，可以認定是侵害作為女性的性自主權利，也導致受害人在網路使用上不必要的擔憂，因此重判小玉等兩人需各連帶賠償黃捷與空姐100萬元。
五、拯救無數受騙者！好棒Bump揭開柬埔寨恐怖面紗
「好棒Bump」在7月中下旬上傳一支到柬埔寨救人的影片，起因是收到一對父母的求助，表示兒子受同學介紹到柬埔寨工作，卻因此被詐騙集團軟禁，他與該男父親一同到當地展開救援行動，不僅聯絡台灣外交部，還與當地義工隊、媒體、警方等多個機關溝通救助，歷經數日奔波及周旋才順利完成救援，影片發布後奪得一片網友的掌聲。
事實上，從影片發布時間往前推半年，Bump就不斷營救受害台胞，也因為事件發酵，讓社會關注到「柬埔寨詐騙」的重重危機，在媒體以及社群大力渲染之下，拯救了無數險些受騙的台灣人，也真正讓群眾看清楚柬埔寨的恐怖面紗，無疑是今年度對社會發揮正面影響力的影音創作者！也被網友譽為是「救世主型YouTuber」。
六、第四屆走鐘獎專業度提升！賀瓏絕世脫口秀嘴爆YouTuber
YouTuber界堪稱最高榮譽的「走鐘獎」10月底登場，許多百萬訂閱的創作者都一同共襄盛舉，這次場地以及表演規格再上升，獲得不少觀眾大力讚賞越來越專業，其中脫口秀演員賀瓏在典禮進行的中場表演更是備受關注，段子細膩描寫各大YouTuber吐槽點，現場反應相當熱烈。
這屆走鐘獎中場演出由「賀瓏」擔任主演嘉賓，以「創作者耀眼時刻」作為題材，內容提及多位YouTuber曾經被調侃以及時事類的話題，一開始嘴爆主辦人呱吉「竟然辦在北流欸！我的天啊！不愧是親柯文哲台北市意願主辦的！謝謝柯家軍」；隨後又點名阿滴「不過最可惜的，今年沒有入圍最佳影片，各位知道吧？這位創作者不畏疫情隻身出國前往異地找人的影片，阿滴殺到美國找滴妹！我看了好感動，這才是對台灣社會有意義的影片，Bump去到柬埔寨是救台胞，阿滴去到美國是救點閱率」一席話讓阿滴在台下被Diss到直接比出中指。
七、孫生、Wendy震撼分手！互爆雙方「不堪事蹟」關係火速惡化
反骨男孩成員與電豹女神Wendy在12月宣告分手，原本外界看來，兩人是和平分手，當時兩人前往新加坡進行「最後的旅程」，在拍攝的影片當中，孫生也坦言「沒有把話說死，兩個都是很棒的人啊，很相愛對方的人，但就是觀念沒有對啊」；也在影片最後用文字告白表示「或許緣分讓我們相遇，但我並不是你的終點站，我愛妳Wendy！」讓不少粉絲認為還有機會復合。
不過，就在時隔沒多久，聖誕節當天，Wendy卻突然發文「說要挽回說只愛我，但是繼續到處約砲，世界最蝦非你莫屬，狗改不了吃屎，那就繼續吃屎吧」，隨後孫生也在IG限動發文「我真的覺得無言」、「你在外面跟別人做愛，我根本不想管妳，妳永遠耳朵關起來，我累了真的，我們現在已經分手了，謝謝」。
孫生更直言「們這樣發限動，只會讓媒體記者消費我們而已，早跟妳說過妳永遠聽不進去。總之妳成功了，妳成功徹底把我趕跑了！我也會讓自己好好放下的」另一邊Wendy最後高喊「那拜託放過我吧」，兩人關係突然瞬間惡化。
八、理科太太賣諮商筆記爆爭議！退費改放podcast免費聽
理科太太陳映彤日前以自身看過破百小時的心理諮商經驗，和線上課程平台合作販售「諮商筆記」，教學自我覺察療癒，結果課程大賣猛賺300萬元，引起各界正反兩極的議論，理科太太也數度發出聲明強調「並不會幫人諮商」，也表示「自己的課程名稱取的不好，『我的諮商筆記』，很直白的就是我在諮商時的筆記。無奈被有心人士在全沒看過內容的情況下，斷定我要用課程來幫人諮商。」
不過聲明不管如何說明，不管是心理學界、作家等相關領域的學者都不買單，經過半個多月，Hahow於官網與社群發聲明，這段時間與理科太太團隊積極與主管機關，包含台北市衛生局心理衛生科、相關單位及各方專家學者聯繫、溝通與請益後，Hahow與理科太太團隊最終決議將這些內容免費釋出，放在理科太太Podcast，期待外界理性公評，以此為邁向心理健康與自我探索的第一步前導。
理科太太本人也在社群發文提到「因為有你們，現在的我才能活得完整」。她坦言，經過一段時間沉澱，選擇不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷，因此這些心路歷程會直接放到個人Podcast，從來不認為任何影片和語音能取代心理專業，也一直鼓勵大家尋找適合自己的心理師，這個初衷沒有變過，「希望我的故事能鼓勵更多人走進諮商室，擁抱自己的過去、現在還有未來。」
九、電競界不死鳥參戰！統神宣布成功收購《英雄聯盟》戰隊
《英雄聯盟》各大賽區轉會期仍在進行中，每天都有不同的隊伍和選手消息釋出，然而有電競不死鳥之稱的「亞洲統神張嘉航」在臉書發文拋出震撼彈，宣布自己已經收購了一支《英雄聯盟》職業戰隊，將於S13賽季征戰太平洋PCS賽區，並且強烈徵求AD及輔助選手，讓不少網友躍躍欲試，也期待統神戰隊在比賽中表現。至於統神是收購了哪一支戰隊？據了解，統神收購的隊伍為Meta Falcon Team（MFT），更詳細的資訊還有待統神公布。
十、甜蜜到爆！蕾菈閃嫁DJ老公 懷二胎幸福洋溢
反骨男孩成員蕾菈（Lyla）人氣相當高，因長相激似鄧紫棋，加上身材姣好，深受觀眾喜愛。過去有過一段婚姻的她，獨自拉拔女兒長大，近年勇敢再追愛，在今年2月與老公DJ湯宇結婚，在10月更是補辦盛大婚禮，閃亮又甜蜜羨煞不少人。而在日前，蕾菈在臉書上宣布自己懷上第二胎的好消息，曬出驗孕棒與超音波照，不少粉絲都紛紛獻上祝福。
由於11月16日驗到懷孕，蕾菈透露自己6週開始出現「孕吐反應」，且是非常嚴重的，醫生則透露「這代表寶寶非常的健康」蕾菈則表是「希望這有安慰到我，這幾天過著孕吐、頻尿的生活，內心既開心又痛苦，湯宇也扮演著最好的戰友，在一旁陪著我走過，也謝謝所有給予我祝福跟鼓勵的你們！」已經讓不少粉絲期待看到一家四口的甜蜜模樣啦！（編輯：張嘉哲）