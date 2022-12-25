小甜甜早洩分居危機！嫌老公幼稚　第二胎想換對象

34歲蔡允潔生了！「聖誕節喜獲女兒」　90公斤體重說掰掰

▲蔡允潔（左）今日下午16:53分順利生下女兒，迎來聖誕節禮物。（圖／紅心字會提供）
▲蔡允潔（左）今日下午16:53分順利生下女兒，迎來聖誕節禮物。（圖／紅心字會提供）

娛樂中心/綜合報導

34歲的女藝人蔡允潔，在聖誕節的今（25日）天下午16:53分順利產下女兒，體重4045公克，身高53cm，母女均安，也讓她非常開心，正式升格成媽媽，也不必再承受將近90公斤的體重，一字一句都透露出為人母親的幸福與喜悅。目前蔡允潔產後會先住在護理之家，專心做月子，調養身體。

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蔡允潔表示，其實在卸貨前一段時間，確實很焦慮也很憂鬱，身體的疼痛也真的很多，只能透過粉絲專頁發洩一下負面的情緒，但真的到了這天，卻是期待女兒快樂，蓋過了身體的不適。

首先，她最想要感謝的就是老公，「謝謝他的容忍，之前因為疼痛、負面，帶給他的所有壓力，他也是第一次當爸爸，我都只顧到自己忘記老公的感受，真的很對不起老公，他真的承受了很多。」

蔡允潔提到，之所以會決定記錄下當天的生產過程，就是因為有很多的害怕、擔憂與緊張，以及充滿許多的未知，也希望藉由記錄，分享給正在擔憂的準媽媽，「雖然每個人的狀況不盡相同！但或許了解更多，擔憂會更少。」

知道要剖腹產，難免讓蔡允潔有些猶豫，但最後仍決定全權交給醫生，「我就問醫生，哪一天的刀最少，大家心情體力都最好，可以開心比較無負擔的工作，迎接新生命；所以最後還是交給醫生選，但隨時準備好他提前出來的準備！一直以為女兒會提早出來，結果是沒有。醫生本來選擇24號早上，但我是想睡到飽，不然媽媽心情會不好，所以，就選25號囉。」

▲蔡允潔以剖腹產的方式，成功產女，在聖誕節這天正式成為母親。（圖／紅心字會提供）
▲蔡允潔剖腹產成功產女，由老公抱著孩子和大家分享喜悅。（圖／紅心字會提供）
最後雖然女兒的名字還沒想到，但蔡允潔仍非常高興，迫不及待和大家分享成為媽媽的喜悅，「還有一個，就是終於可以不用承受將近90公斤的體重了，我覺得我的膝蓋真的快受不了，希望產後慢慢調理回來。」目前蔡允潔產後將會先住進優兒寶產後護理之家，專心做月子，調養身體，時常參與紅心字會做公益的她，也預告女兒的首次亮相，將獻給公益活動，替紅心字會弱勢兒童，傳遞福氣。（編輯：詹鎰睿）

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