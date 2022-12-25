34歲蔡允潔生了！「聖誕節喜獲女兒」　90公斤體重說掰掰

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先，她最想要感謝的就是老公，「謝謝他的容忍，之前因為疼痛、負面，帶給他的所有壓力，他也是第一次當爸爸，我都只顧到自己忘記老公的感受，真的很對不起老公，他真的承受了很多。」
蔡允潔提到，之所以會決定記錄下當天的生產過程，就是因為有很多的害怕、擔憂與緊張，以及充滿許多的未知，也希望藉由記錄，分享給正在擔憂的準媽媽，「雖然每個人的狀況不盡相同！但或許了解更多，擔憂會更少。」
知道要剖腹產，難免讓蔡允潔有些猶豫，但最後仍決定全權交給醫生，「我就問醫生，哪一天的刀最少，大家心情體力都最好，可以開心比較無負擔的工作，迎接新生命；所以最後還是交給醫生選，但隨時準備好他提前出來的準備！一直以為女兒會提早出來，結果是沒有。醫生本來選擇24號早上，但我是想睡到飽，不然媽媽心情會不好，所以，就選25號囉。」
最後雖然女兒的名字還沒想到，但蔡允潔仍非常高興，迫不及待和大家分享成為媽媽的喜悅，「還有一個，就是終於可以不用承受將近90公斤的體重了，我覺得我的膝蓋真的快受不了，希望產後慢慢調理回來。」目前蔡允潔產後將會先住進優兒寶產後護理之家，專心做月子，調養身體，時常參與紅心字會做公益的她，也預告女兒的首次亮相，將獻給公益活動，替紅心字會弱勢兒童，傳遞福氣。（編輯：詹鎰睿）