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吳怡農酸核電延役「非聖誕節許願」　王鴻薇批：目光如豆

▲為核二、核三廠延役交鋒，吳怡儂酸提政見「並非聖誕節許願」，王鴻薇今受訪反嗆吳怡農眼光應放大點，應看看國際怎麼解決能源危機。（圖／王鴻薇辦公室提供）
▲為核二、核三廠延役交鋒，吳怡儂酸提政見「並非聖誕節許願」，王鴻薇今受訪反嗆吳怡農眼光應放大點，應看看國際怎麼解決能源危機。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

北市第三選區立委明年1月8日投票，國民黨候選人王鴻薇日前拋核二、核三廠延役，因應台灣能源危機為政見。不過，民進黨候選人吳怡農今（25）日則批，應提出具體可行方案，並酸候選人提政見「並非聖誕節許願」。對此，王稍早受訪反問吳，總統蔡英文喊2025年綠電20%跳票，難道可以不理不睬？她建議吳應把眼光放大，為何還目光如豆，講這些小枝小節的問題？

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針對王鴻薇拋出核二、核三廠延役，吳怡農今上午受訪時表示，新北市長侯友宜表態不希望任何核廢料放在新北市，這也凸顯出王鴻薇提核二、核三延役的空洞。他諷刺，候選人提出政見，「並不是聖誕節在許願」，必須提出有用、可行的方案，王除講「核二核三延役」6字外，並沒有提出任何報告。

王鴻薇稍早受訪則反擊，吳怡農應明白，台灣現在面臨嚴重缺電危機，「難道他覺得可以不理不睬嗎？蔡英文說2025綠電要達到20%，現在證明已經大跳票，這狀況下他還覺得可以不理不睬、裝聾作啞？」

王鴻薇進一步說，連中研院前院長李遠哲都問蔡英文缺電怎麼解決，蔡英文竟回2024不甘她的事，「這樣不負責任，請問吳怡農又如何看待？」王鴻薇呼籲吳怡農，參選立委應把眼光放大，看看國際怎麼解決能源危機。

王鴻薇強調，她特別提到日本、韓國都講核電廠要延役，去因應國際能源危機，為何吳怡農還目光如豆，講這些小枝小節的問題？不是說要跟國際接軌？請把眼光放大 ，選舉是一時的，但台灣面臨能源危機，卻是長久且嚴重的。

至於吳怡農日前自曝最新民調，支持度顯示落後王鴻薇4.5%。談到該份民調可信度，王鴻薇表示，這份民調她有仔細看，但不曉得後來有沒有說明，是委託哪一家民調公司所做？好像沒有公布，這是比較奇怪的部分。王鴻薇直言，有有民調都是參考，最重要的是努力闡述參選理念和拜票，爭取選民認同與支持。

媒體追問，民調指吳怡農中山區小幅領先？王鴻薇說，很多中山區選民對她從陌生，開始慢慢有所回饋，也讓她越來越有信心，如昨她前往榮星花園晨運拜訪，大家的反應熱烈；但她也坦言，時間有限，可能觸及選民也仍然有限，未來選舉不到兩周時間，還是會全力衝刺。

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