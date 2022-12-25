吳怡農酸核電延役「非聖誕節許願」　王鴻薇批：目光如豆

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王鴻薇稍早受訪則反擊，吳怡農應明白，台灣現在面臨嚴重缺電危機，「難道他覺得可以不理不睬嗎？蔡英文說2025綠電要達到20%，現在證明已經大跳票，這狀況下他還覺得可以不理不睬、裝聾作啞？」
王鴻薇進一步說，連中研院前院長李遠哲都問蔡英文缺電怎麼解決，蔡英文竟回2024不甘她的事，「這樣不負責任，請問吳怡農又如何看待？」王鴻薇呼籲吳怡農，參選立委應把眼光放大，看看國際怎麼解決能源危機。
王鴻薇強調，她特別提到日本、韓國都講核電廠要延役，去因應國際能源危機，為何吳怡農還目光如豆，講這些小枝小節的問題？不是說要跟國際接軌？請把眼光放大 ，選舉是一時的，但台灣面臨能源危機，卻是長久且嚴重的。
至於吳怡農日前自曝最新民調，支持度顯示落後王鴻薇4.5%。談到該份民調可信度，王鴻薇表示，這份民調她有仔細看，但不曉得後來有沒有說明，是委託哪一家民調公司所做？好像沒有公布，這是比較奇怪的部分。王鴻薇直言，有有民調都是參考，最重要的是努力闡述參選理念和拜票，爭取選民認同與支持。
媒體追問，民調指吳怡農中山區小幅領先？王鴻薇說，很多中山區選民對她從陌生，開始慢慢有所回饋，也讓她越來越有信心，如昨她前往榮星花園晨運拜訪，大家的反應熱烈；但她也坦言，時間有限，可能觸及選民也仍然有限，未來選舉不到兩周時間，還是會全力衝刺。