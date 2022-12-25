小甜甜早洩分居危機！嫌老公幼稚　第二胎想換對象

要不要和媳婦住？陳亞蘭「滿分回答」　專家讚：現代婆婆

▲王彩樺（左）、陳亞蘭認為婆媳不必同住一個屋簷下。（圖／TVBS）
▲王彩樺（左）、陳亞蘭認為婆媳不必同住一個屋簷下。（圖／TVBS）

記者羅凌筠/綜合報導

陳亞蘭、王彩樺攜手到原創網路節目《如果云知道》宣傳新戲《加油喜事》，與主持人鄭凱云、專家黃越綏暢談「婆媳關係」。未婚的陳亞蘭不像劇中飾演的傳統婆婆，在各項婆媳問題上的回答，獲得黃越綏老師的肯定：「亞蘭具備現代婆婆的特質。」聽到專家讚美後，她開玩笑說：「怎麼辦？沒生哎。」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王彩樺（左）、陳亞蘭為新戲《加油喜事》宣傳。（圖／TVBS）
▲王彩樺（左）、陳亞蘭為新戲《加油喜事》宣傳。（圖／TVBS）
戲裡女兒是周曉涵，王彩樺戲外也擁有一對漂亮女兒，她在節目上自信滿滿表示：「我有信心會是好婆婆。」被好姊妹陳亞蘭吐槽：「妳又沒生男生，怎麼當婆婆啦？」王彩樺立刻回應：「我是說假設啦！」兩人隨即接受「婆媳問答挑戰」，陸續回答「是否與兒、媳同住」、「是否持有兒、媳家鑰匙」及「會否幫媳婦坐月子」等題目，兩人現實生活雖然沒有當婆婆的經驗，但觀念和做法依舊獲得專家黃越綏老師的認同。 

▲左起陳亞蘭、專家黃越綏、主持人鄭凱云及王彩樺探討婆媳相處眉角。（圖／TVBS）
▲左起陳亞蘭、專家黃越綏、主持人鄭凱云及王彩樺探討婆媳相處眉角。（圖／TVBS）
對於是否與兒、媳同住，陳亞蘭、王彩樺都表示不用，陳亞蘭自爆「龜毛」，偏向選擇眼不見為淨。至於要不要擁有兒子家中鑰匙？兩人意見就有所不同，王彩樺認為有鑰匙方便幫忙打掃，陳亞蘭則說：「除非要我幫忙，自然就會給我鑰匙。」接著說明鑰匙用完會歸還。眾人好奇歸還的原因，她笑說：「我會丟掉，而且我事情很多，沒辦法管那麼多啦。」 

蔡康永怨小S沒良心　老年版《康熙》卡關「要溝通」

孫藝真首曬兒子！玄彬當神隊友「感謝像刺蝟一般的你」

小甜甜爆「身負衝突或訴訟」　白家綺數夜暴哭陪伴發聲了

女星不倫小王全紀錄！人夫打開「老婆手機APP」綠到崩潰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀