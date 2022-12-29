2022十大爆紅人物！林襄名氣狂飆　阿翰演活「九天玄女」

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林襄從「樂天女孩」發跡，豐滿的上圍讓她在啦啦隊中，成為難以移開視線的「嬌點」，雖然中間一度傳出整形疑雲，但反而讓她接到不少工作，包括《全明星運動會》第四季的黃隊經理、《請問今晚住誰家》主持棒，還被吳宗憲邀約擔任《小明星大跟班》代班主持，更入選全球百大美女，事業在2022年幾乎達到巔峰，而目前正在上表演課的林襄，也許願2023年可以朝演員夢邁進。
YouTuber阿翰以「阮月嬌」虛擬自創角色展開知名度，今年又以模仿算命阿姨「九天玄女」再次爆紅，該部影片至今已超過1200萬點閱，舉手投足唯妙唯肖之外，搞怪的表情也令人回味無窮。另外，阿翰今年還與金鐘獎主持人曾寶儀合作開場影片，「生啃豬腳」的片段讓大家瞠目結舌，製造不少話題。
今年47歲的巴大雄是來自花蓮的阿美族，今年因歌曲《可不可以放進去一下下就好》爆紅，不僅歌詞露骨，曲風也輕鬆易記，該曲上架3天就突破百萬觀看次數，還有天生歌姬A-Lin出演MV加持，被網友封為2022神曲。事實上，巴大雄已出道將近15年，曾組過樂團，唱過卡拉OK、婚宴和抗議現場等，而他今年終於熬出頭，透過經紀公司發行歌曲，歌唱之路重見曙光。
許路兒是藝人許維恩的大姊，在KOL界本身就具知名度的她，也經營個人服飾品牌，是時尚界的寵兒，而46歲的凍齡顏值是她爆紅關鍵，5年前還曾被英國媒體每日郵報，以「你絕對無法相信她的年齡」報導。今年許維恩與王家梁舉辦婚禮，許路兒身穿一襲鏤空、深V露背禮服華麗登場，猶如仙女下凡，氣場幾乎不輸給妹妹許維恩。
19歲的黃于庭是資深藝人、「台灣濱崎步」王彩樺的大女兒，目前就讀淡江大學資訊管理學系，而讀書之餘，她也熱愛舞蹈，不時能在綜藝節目中欣賞，濃眉大眼和甜美笑容被譽為「最美星二代」，網友還紛紛稱王彩樺為「國民岳母」。黃于庭今年在演藝圈也有表現，她受邀與媽媽攜手主持旅遊節目《媽呀！ 好好玩》，穩健的台風和親民的形象深植人心。
許老三是小S（徐熙娣）的小女兒，小S不時會在社群、節目上分享母女互動，笑說女兒完全遺傳自己大喇喇的個性，雖然有時古靈精怪很可愛，但頂嘴時也會讓人覺得好氣又好笑。而許老三今年也與媽媽一同代言天后闆妹的益生菌，稚嫩可愛的臉蛋穿上時尚衣著，頗具明星架勢。
Wendy曾是伊林旗下藝人，現在是職籃T1桃園雲豹的啦啦隊員，精緻的臉蛋和高挑身材，是不少人心目中的女神，而她曾和「反骨男孩」成員孫生交往，期間除了一同拍片、上節目曬恩愛之外，還不吝與對方前任林襄同台，態度大方又親和，被封為國民女友，雖然年末與孫生結束感情，不過Wendy依然在演藝圈、啦啦隊發光發熱。
在今年九合一選舉中，最亮眼的莫過於新北市永和區永福里里長當選人陳紫渝，她因笑容甜美、親民而被封為「最美里長」，不少網友還紛紛笑說要將戶籍遷至永和，是今年政壇的「嬌點」。而陳紫瑜也在聖誕節前夕，宣布明年年初要發送自己所拍攝的年曆，限量1000份，且前200名可以合照並簽名，看來她未來也不排斥在演藝圈深耕。
廖科溢曾任寰宇新聞二台主播、亞洲衛星電視專任節目主持人，還得過金鐘獎行腳節目主持人獎、金鐘獎生活風格節目主持人獎，暖男形象深植人心，還被封為「婆媽殺手」。不過廖科溢感情世界似乎相當複雜，他去年離婚後，今年又宣布與主播秦綾謙再婚，原以為會收到滿滿祝福，卻爆出他一次劈腿多名女子，被虧是「時間管理大師」，與螢光幕前的模樣大相徑庭，跌破眾人眼鏡。