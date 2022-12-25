沈玉琳認了小甜甜「我們有曖昧過」！老婆氣到差點不結婚
藝人小甜甜日前遭宋逸民以「私生活有極大狀況」為由退出「藝起發光」教會，引發一連串爭議。不過，小甜甜就在節目中分享，她是如何面對酸民時，竟然讓主持人沈玉琳忍不住自爆，曾跟小甜甜互相曖昧過，甚至不小心越過道德的邊境，一度氣到讓芽芽不想嫁人。
娛樂中心/綜合報導
小甜甜日前在節目《11點熱炒店》中分享，曾有酸民罵她「還好小孩長得不像妳！」她則回，「對啊！省了好多玻尿酸喔！」等類似的回答來化解仇恨，也有人說她「連沈玉琳妳都要？」小甜甜也回「對啊！我的眼光很特別！」
怎料，沈玉琳竟脫口，「我們兩個以前有曖昧過！」也不小心越過道德的邊境，立刻嚇壞所有來賓。小甜甜也不否認地解釋，原來她和沈玉琳衝動到差點把好友宋新妮的婚禮，當成自己的婚禮，兩人手牽手在台上唱著《今天你要嫁給我》還讓芽芽氣到差點不嫁給沈玉琳，直呼「牽著手開始就好像一股暖流在彼此。」
好笑的是，沈玉琳一被Melody問到：「你真的有心動嗎？」直接害羞噴笑，「你這樣問我，我怎麼好意思回答呢？」隨後急忙圓場，「你忘了我是已婚人士了，這種就藏在我們心中，Forever，這個記憶的盒子不能輕易打開，不然會一發不可收拾，更何況她（小甜甜）都是孩子的媽了」，隨後更補充一句，「上個月贍養費收到了齁！」讓大家笑到不行，趙正平也看不下去，「你們兩個比酸民還可悲啊！竟然可以承認這種事情。」（編輯：詹鎰睿）