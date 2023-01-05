專訪／《無邊》南極遇無形召喚！宥勝擅自離隊險墜入冰縫

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「在南極能源很重要！煮水是用拿來喝、跟食物用的。」楊力州分享南極冒險途中團員們的小故事，當時團員們大概有1個月沒有辦法洗臉，而身為全團唯一的女性、大學生林語萱，拿了一碗溫水洗臉後，遭到宥勝飆罵！第二天，宥勝又拿了一包科學麵給林語萱打氣，團隊才恢復和諧氣氛。抵達南極的第一天，宥勝突然間開口說「想放棄了！」楊力州解釋道：「有點超乎他的想像！雖然他是冒險王，可是畢竟南極有他的難度這是第一點；第二點其實也因為我們的計劃改變了！就是我們因為食物不足的問題，這對他而言是一個很大的衝擊，訓練了一整年是為了一整趟完整的冒險，可是這個計劃改變的情況底下，他也會開始對於價值產生動搖。」
「我們的確有被環境嚇到，我覺得宥勝也是！」楊力州坦言能理解宥勝想放棄的原因，所以在前面一週的南極旅程中，宥勝成為楊力州導演的專屬「攝影助理」供他使喚。「一直看著你的夥伴們，每天回來都累得跟狗一樣，可是你會知道，這不就是我們來到南極很重要的歷程或成就感嗎？」在宥勝放棄的一週時間，沒有人特別勸說他，但他看見團員們的努力就主動歸隊。「宥勝是一個非常瘋狂的人！」楊力州說他重返隊伍的時候，跑去跟陳彥博說他要一個人Solo上去到90度的位置，最終被勸退。
「那天我有嚇一跳，我覺得他心神喪失！」瘋狂的宥勝在途中一度脫隊，逕自走向一望無際的雪白世界，離開原本規劃「沒有冰縫」的安全路線，楊力州說：「最深的冰縫大概有到1千公尺那麼深，南極的雪被挖起來會鋪蓋在冰縫上，從外觀是看不到的。」宥勝說自己聽見無形的召喚：「你就來吧！來這邊看看雲、看看山。」宥勝失常的行為，事後遭到劉柏園痛罵一頓，因為出發前大家有帶家人一起聚餐，對劉柏園而言「成不成功是一回事，但是不要有人因為這件事而死亡。」