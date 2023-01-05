專訪／《無邊》南極遇無形召喚！宥勝擅自離隊險墜入冰縫

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《無邊》宥勝遠征南極，滿臉鬍子成大叔模樣。（圖／翻攝自宥勝臉書）

「在南極能源很重要！煮水是用拿來喝、跟食物用的。」楊力州分享南極冒險途中團員們的小故事，當時團員們大概有1個月沒有辦法洗臉，而身為全團唯一的女性、大學生林語萱，拿了一碗溫水洗臉後，遭到宥勝飆罵！第二天，宥勝又拿了一包科學麵給林語萱打氣，團隊才恢復和諧氣氛。

▲宥勝與妻子甜蜜出遊合照。（圖／翻攝自宥勝臉書）

▲《無邊》導演楊力州、宥勝遠征南極拍紀錄片。（圖／翻攝自宥勝臉書）