明起回溫2天又變冷！跨年夜2區有雨濕冷 1圖秒懂1週天氣
連2個週末受寒流影響，入冬低溫紀錄也不斷被刷新，今（25）日過完聖誕節，明（26）日準備開工終於要回溫了！不過中央氣象局提醒，氣溫回升只有短短2天，週三（12/28）開始又有一波東北季風增強，會使得北台灣溫度再次下跌，且水氣增多降雨區域擴大。從氣象局提供的一週預測資訊圖顯示，預估跨年前後北部、東北部都將較為濕冷，且元旦東半部雲層較多，想追日出也得碰碰運氣，民眾若有外出安排，請多留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員曾昭誠表示，未來一週天氣將大致分為2段式變化，明天開始寒流減弱，中部以北、宜蘭回溫攝氏3~4度，白天高溫約攝氏20度左右，中南部回溫2~3度，白天高溫約23~25度，需特別注意的是低溫部分，全台低溫約攝氏10度左右，但部分平地、沿海空曠低區，由於受到輻射冷卻影響，清晨可能還是出現攝氏6度的極端低溫，民眾務必注意日夜較大的溫差。
曾昭誠說，明日雖回溫，但稍溫暖的天氣只維持到週二（12/27），且明日開始水氣增多，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，週三開始東北季風影響，北部、東半部地區氣溫驟降，雨區也將擴大至東半部以及大台北地區，中南部影響較小，整體來說，週三至週六（12/28~12/31）全台氣溫變化不大，但跨年前後北部較為濕冷，其它地區多雲到晴。
此外，跨年除了煙火秀外，不少民眾都會安排「看日落、追日出」的行程，曾昭誠提及，12/31西半部天氣普遍穩定，因此傍晚觀賞日落不成問題，不過1/1東半部受到東北季風迎風面的影響，不只有降雨機率，雲層要叫後、較多，因此想追新年第一波日出和曙光，恐怕只能碰碰運氣，情況較不樂觀。