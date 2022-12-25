才剛上任政見就跳票？蔣萬安承諾「1/3女性內閣」現僅1/6
台北市長蔣萬安今（25）日上午參與交接就職典禮，正式接任台北市長。不過除了局處首長人選部分未到任或懸缺遭到質疑外，民進黨台北市議員顏若芳就質疑，當初蔣萬安提出「市府女性閣員比例提高至三分之一」的政見跳票，比例僅約六分之一，質疑蔣萬安「剛上任政見就跳票」。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安在競選台北市長時，在候選人公報的政見中，第一大項「好好工作」就有細項「女性大舞台」，承諾未來市府女性閣員比例提高至三分之一。不過顏若芳指出，直至目前為止，蔣萬安所提出的31名首長級閣員，僅有副市長林奕華（2月才上任）、都發局長王玉芬、社會局長姚淑文、觀傳局長陳淑慧、公訓處長何雅娟共5位是女性，比例上僅只有約六分之一，離蔣萬安的承諾三分之一明顯有一大段差距離。
顏若芳強調，蔣萬安寧願犧牲市民權益，硬找個林奕華來做政治操作，也不要完成對市民的承諾，「真是不知道國民黨人才是多缺？未來四年，希望蔣萬安市長好好努力，戰戰競競完成對市民的承諾，大家都會盯著看！」
對此北市府發言人羅旺哲表示，蔣萬安市長秉持用人唯才原則，性別是重要遴選標準，同時平衡考量包括專業在內的多重因素。羅旺哲直言，除性別比例外，新上任的北市府團隊也將重視法規及政策中的性別意識，追求實質平權。