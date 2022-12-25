林姿妙連任宣誓就職　拚三目標打造勁好宜蘭

順利連任成功的宜蘭縣長林姿妙，今（25）日宣誓就職，由出身宜蘭的教育部長潘文忠擔任監誓人。林姿妙致詞時感謝縣府同仁與鄉親支持，在「驚滔駭浪」中堅挺到底，承諾將與縣府團隊一同邁步向前，繼續發展宜蘭三大步，落實好交通、好經濟，還有好生活的目標，打造勁好宜蘭，為鄉親拚出更好的生活。
記者吳嘉億／綜合報導
林姿妙表示，投入為民服務工作將近25年，從基層做起，從議員到縣長，要特別感謝鄉親好朋友的支持，讓自己可以繼續為所有的鄉親、宜蘭服務，同時也感謝歷任縣長的付出，讓宜蘭可以成為所有人嚮往的宜居城市。
林縣長再次感謝宜蘭的鄉親、謝謝賣力打拚的縣府團隊，謝謝同心合作的議員先進，林縣長更再次強調，「縣民的小事就是縣府的大事」，未來她將會持續推動友善的社會福利，打造完整交通路網，建立產業升級與發展的基礎，而宜蘭永續發展的環境，是鄉親對政府的期待，也是她擔任縣長最重要的責任，她與縣府團隊會持續以民意為依歸，加緊腳步繼續努力，讓宜蘭更好、未來更好。
宣誓就職典禮結束後，縣政府也舉行新任副縣長林茂盛與政務職一級主管布達及宣誓典禮，社會處處長林蒼蔡、勞工處處長林文裕、秘書處處長曾成陽與文化局局長呂信芳等4人都是現任小內閣成員。