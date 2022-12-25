聲援小甜甜被教會刪文！本人傻眼了：有問題的是人不是神
38歲女星小甜甜（張可昀），日前深陷「藝起發光」教會風波，被理事長宋逸民以「私生活有狀況」退出，掀起一連串的爭議。不少演藝圈友人都相繼發聲力挺小甜甜，臉書也湧入許多網友支持，小甜甜也一一熱情回覆，其中她更強調，「有問題的永遠是人不是神。」
娛樂中心/綜合報導
退出教會的風波後，小甜甜的臉書這幾天不斷湧入粉絲支持與力挺，「加油！那種教會就不用在去了，別浪費時間！」小甜甜回應：「我現在確實拍戲育兒，沒啥時間了，況且對我而言什麼宗教，只要心中有便在你心中！」
也有人表示，「昨晚很多聲援妳的基督徒都被刪文了，只想跟你說，勤讀聖經，不要讓假教師牽著鼻子走」、「真的，我其中一則聲援文也被刪除。」小甜甜則感到驚訝：「真的假的！有支持我的嗎？我只知道通通一片挺新聞稿！」、「真的嗎？ 好想看…怎麼可以這樣啊。」
另外，更有人安慰，「妳離開那教會是對的，祝福妳！」結果小甜甜竟回應，「有問題的永遠是人不是神！」此外，星星教授安格斯也來留言打氣，也讓小甜甜忍不住詢問，「水逆還在逆嗎？」對方則回，「正要開始，現在前奏響起…2022.12.29－2023.1.18。」（編輯：詹鎰睿）