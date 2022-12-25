周渝民難得曬恩愛！喻虹淵揮別詐騙陰霾 許願：壞的結束
偶像劇男神周渝民（仔仔）2015年與女星喻虹淵結婚，育有一名女兒，婚後相當低調，除了報婚訊的合影外，幾乎沒有同框照，趁著聖誕佳節氣氛熱烈，兩人罕見合體曬恩愛，讓敲碗成功的粉絲開心不已，喻虹淵還曝光老公節儉的一面，頭上帽子及外套都穿戴了快10年 。
記者江芷稜/綜合報導
喻虹淵婚後逐漸淡出娛樂圈，配合老公要求，鮮少拋頭露面，努力照顧家庭，一家三口相當美滿，周渝民也放手讓她經營社群軟體，與粉絲交流，她曬出多張聖誕節美照，都沒有老公身影，在粉絲不斷敲碗下，才在IG限動秀出夫妻合影，笑說「他說怎麼少了他？好吧好吧...…」，並標註老公的外套「這件衣服穿10年了嗎？」意外爆料男神省吃儉用的一面。
家庭生活美滿，喻虹淵去年卻有些許不順，購買儲蓄險卻被閨密詐騙3,447萬元，讓夫妻倆氣炸報案，對方出庭還理直氣壯，讓人傻眼。就連她的FB、IG社群帳號也被駭客入侵，報警後才把帳號要回來，算是運勢起伏跌宕的一年。儘管如此她仍曬出嘟嘴比YA的聖誕萌照，祝大家平靜安好地收尾今年，許下願望「感恩發生的一切，讓我們在經驗中得到成長，壞的結束，好的開始」，逐漸揮別被詐騙的陰霾。