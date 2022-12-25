本土劇男星誤賣假貨淚崩！直播道歉以1賠3 恐損失上百萬
曾在三立本土劇專門飾演反派的男星王豪，是螢光幕前的熟面孔，他2016年轉戰直播圈帶貨，成績相當不錯，近期以買賣水晶、玉石為主，昨（24）日卻在緊急直播中淚崩，告知粉絲自己被不肖廠商欺騙，不慎誤賣假的黑曜石，願意以一賠三給收到貨的買家，此舉恐得認賠上百萬元台幣。
記者江芷稜/綜合報導
王豪經常在臉書曬出開車送貨、和買家面交的照片，凡事親力親為，獲得粉絲信任。他昨在直播中哽咽透露，向中國廠商進貨時，明明驗收是真貨，廠商卻在後續供貨時以偷天換日手法掉包，導致他不慎誤賣假貨，發生如此嚴重疏失，誠懇向消費者道歉。
王豪今發表公告，表示沒有客人反映商品缺失，而是自己發現商品有問題，跟客人泡茶時，檢視黑曜石全變成染色的玻璃，色澤完全不對，3,000塊假石頭都會銷毀，若有已經收到貨品的買家，願意以一賠三彌補購買者，損失恐達上百萬台幣，至於未出貨的訂單會協助取消，他強調絕非蓄意賣假貨，很有誠意處理此事，希望獲得消費者的信任。
有網友表示接到公司電話了，會繼續支持王豪的商品，認為商場難免失利，他願意承擔錯誤很有誠意，「豪哥有信用，發現問題立即處理，面對的態度讓人敬佩，直播主良心跟道德如此的不多了」、「豪哥加油，遭到廠商惡意矇騙勇敢承擔，商譽是無價的！」
※【NOWnews 今日新聞
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