綠搶基隆議長寫歷史　林右昌曾報告小英「這局大有可為」

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基隆31席議員中，國民黨拿到13席，民進黨則是由原來7席，大幅增加到12席，親民黨2席，以無黨籍參選的則有4席，時代力量及民眾黨提名的候選人則是全數落馬，但沒有政黨過半。
正當全黨還陷在縣市長敗選的情緒中時，林右昌早就向總統蔡英文報告基隆議長選舉「大有可為」，但要沈穩低調地進行以防破局，據悉民進黨高層與親民黨主席宋楚瑜通了電話溝通，達成正副議長這局合作的默契。
據了解，當全台目光聚焦在台南及高雄時，林右昌與市黨部主委蘇仁和早就默默地進行正副議長的協調工作，國民黨提名現任議長蔡旺璉、議員何淑萍搭配選正副議長；而民進黨決議由議員童子瑋出馬角逐，副議長與跨黨派和非民進黨人士合作，以換取議長最大的勝算。而童子瑋雖然入黨時間不長且當選的資歷也不深，但身段柔軟、人和佳，獲得一致的支持。
除了12席的黨籍議員外，民進黨還在4名無黨議員中掌握了林旻勳及陳明建2席友軍，林右昌幾乎全程掌握最新的進度，並適時給予關鍵的意見。雖獲親民黨同意合作，民進黨只獲得資深議員楊秀玉的一票，而國民黨的資深議員張芳麗在關鍵一刻轉投民進黨，民進黨以過半的16票讓基隆市議會的議長由藍天變綠地，也刷新基隆的政治史。
黨內人士指出，民進黨在基隆奪下議長寶座，不但創下歷史紀錄，也挫敗剛當選的謝國樑執政氣勢，民進黨雖然市長敗選，但在議會大有斬獲還搶下議長，在幕後操盤的林右昌立下大功，為民進黨扳回一城。
該人士表示，林右昌8年執政成績亮眼，在政治上幾乎無負評，市民也給予高達8成2滿意度的支持，豐碩的執政成果在本次無法順利延續，但選後把心思全力投注在議長選舉上，居中運作與協調，終於在12月25日的正副議長選戰中，讓民進黨成功地寫下新頁。
該人士表示，林右昌有著不服輸的性格，即使在任期的最後2天，依然做好做滿，一整天從早到晚，親自為超過300人以上的地方社團及組織重要成員，親自導覽他任內最重要之一的基隆塔政績，即使是交接這天，也全程坐鎮指揮正副議長的投開票情形，在1126後，為民進黨留下了一座灘頭堡。