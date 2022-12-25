阿樂化身「聖誕貓女郎」腰身以下太犯規！女神級好友全暈
27歲女星阿樂（林妤臻）憑著自然豪放的個性，以及火辣的身材，成功紅遍演藝圈，IG粉絲人數也達到77萬，成為大家心目中的女神。近日，為了迎接聖誕節的到來，阿樂特地化身成性感貓女郎，罕見解放尺度，不僅讓粉絲血脈賁張，也讓許多女神級的好友們徹底暈船。
娛樂中心/綜合報導
阿樂昨（24）日平安夜先是放上一張，扮成貓女郎躲在箱子裡面的寫真照，以可愛的口吻寫下：「大家好，罷托口以帶我肥家ㄇ，倫家4口噯a小貓貓，ㄋ們覺得我可愛還是…可惡！」也似乎預告著還有下一張爆炸性的照片，讓人十分期待。
沒想到今天聖誕節，阿樂再度PO出火辣又性感的全身照，白皙皮膚、布料極少的粉紅裝、性感的螞蟻腰再配一顆鈴鐺，試圖誘人犯罪，不過，更厲害的是，阿樂的下半身僅用一件貓咪丁字褲擋住，與腰身、臀部再到大腿的線條互相襯托，營造火辣又不失可愛甜美的氛圍。
貼文出不到1個鐘頭，迅速獲得上萬人按讚，展現超強的流量密碼。有趣的是，除了粉絲們的祝福外，也出現許多「女神級人物」前來朝聖按讚，包含梓梓、艾融、依渟、廷廷、成語蕎、夏乙薇、琦琦、芳芸、孟潔等多位正妹，也展現阿樂在演藝圈的好人緣。（編輯：詹鎰睿）