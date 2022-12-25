聖誕節不平靜！共軍台灣周邊軍演 國防部批破壞和平穩定
解放軍東部戰區今（25）日在台島周邊海空域進行諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。對此，國防部晚間表示，中共所作所為再次凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，國軍絕對有決心、有能力、有信心捍衛國家主權，確保國防安全。
記者呂炯昌／台北報導
美國總統拜登23日簽署「2023財政年度國防授權法案」，完成立法程序。解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，台島周邊海空域軍演是針對目前美台升級勾連挑釁的堅決回應，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。
針對中共東部戰區今日在台灣周邊海空域，舉行聯合戰備警巡與火力打擊演練，國防部表示，中共所作所為再次凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。國軍運用聯合情監偵手段，全般掌握相關動態，並依「守中線、守領海、守主權」原則，派遣兵力適時適切應對。
國防部強調，台美合作有助印太區域的自由開放與和平穩定，國軍將持續依敵情威脅與自我防衛需求，強化建軍備戰工作。中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾國人心理為目標，無助其國際形象。國軍絕對有決心、有能力、有信心捍衛國家主權，確保國防安全。