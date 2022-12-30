2022十大社會重案！逆子縱火燒死8人　台南殺警全民激憤

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台南市2名警員，今年8月22日在值勤時，遭到外役監逃犯林信吾揮刀砍殺，造成2人分別身中17刀、38刀傷重不治，手段極其殘忍，案發後17小時，警方順利逮捕林男，而相隔17天後，台南地檢署也火速偵結，並向法官求處死刑。
今年12月20日，台南地方法院開庭，當天，恰好是其中一位殉職警員曹瑞傑生日，面對林信吾的推託說詞，曹瑞傑的胞兄曹瑞龍悲憤說到，以往2人都會一同慶祝生日，但從今以後卻再也沒辦法了，如果今天就是宣判日，相信處林信吾死刑，會是給瑞傑最好的生日禮物。
◆南投「康建生技公司」4死1重傷槍擊案
今年7月14日，南投康建生技公司，發生駭人聽聞的槍擊案，全案中有5人中槍，其中4人當場慘死，而搶手李鴻淵（55歲）逃亡一天後，隔天隨即在台中某養生會館遭逮，案經一個多月調查，檢方於8月30日依殺人罪嫌起訴李男，同時向法院表示，李鴻淵所為殺人犯行，屬2公約所揭示「最嚴重的犯罪」毫無疑義，因此求處死刑。
起訴書表示，李男曾在康健公司任職，期間與洪姓女主管互有嫌隙，2014年間，又被對方汙衊報私仇，雖然最後法院判處無罪，但卻讓他懷恨在心，決定透過友人買槍，殺害當年出庭的證人，案發當天，李男先後朝園藝課長劉慶杉（60歲）、賴敏男胞弟賴鋕卿（70歲）、會計張嘉綺（45歲）、賴彥妤（40歲、賴敏男女兒）、董事長賴敏男（81歲）開槍。
董事長賴敏男遭子彈擊中頭部，所幸未傷及要害，讓其成為這起悲劇中唯一倖存者，雖然目前仍無法做言語表達，但健康狀況及意識持續好轉，今年9月底，已由家屬低調辦理出院。
◆輪胎行逆子縱火釀8死
新竹市東大路一段「正義輪胎行」，2022年6月15日深夜，突然竄出惡火，釀成11口之家8死的慘劇，而起火原因，竟是屋主二兒子陳彥翔，為了洗碗問題與母親吵架，一怒之下潑灑汽油縱火。
隔天一早，倖存的陳父與二媳婦的姊姊，回到案發現場舉行招魂儀式，為了不幸逝世的小孩子，神主牌旁也放著數袋糖果，但兇嫌的6歲女兒，仍一度擲不到筊，最後在家人的呼喊下，才順利允杯，場面令人心碎。
檢警深入調查發現，兇嫌陳彥翔沉迷賭博電玩，屢屢向家中討錢不成，因此埋下報復的種子，案發當天，陳彥翔再度為了洗碗等家務事，與父母發生爭執，隨後他便負氣外出，買回汽油後不顧父親勸阻，潑灑在店內引燃，造成8名來不及逃生的親友葬身火海，其中還包含自己的3名孩子，目前全案仍在審理中。
◆台中神岡桶屍案
台中市神岡區發生桶屍案，一名男子遭「木乃伊式」布條裹屍，並裝袋塞進塑膠桶，最終被水泥封屍，藏在大洲路某鐵皮工廠內，經過法醫解剖，確定死者為2019年失蹤的陳姓男子，因此鎖定其蔡姓前女友涉有重嫌。
據了解，該棟相連的鐵皮廠房，為林姓男子所承租，2019年起林男做起二房東，將其中一處轉租給蔡女，但近一年，林男遲遲未收到租金，遂於今年10月26日前往打掃整理，打算之後再出租給他人，不料卻意外發現廠內某膠桶裝有一具屍體。
調查指出，陳姓男子生前曾與蔡女交往，不過期間雙方產生金錢糾紛，陳男還曾為此對蔡女動手施暴，直到2019年3月間，2人出遊後，陳男便音訊全無，而蔡女非但沒有選擇報警，反而刻意營造陳男還活著的假象，檢方複訊後，認為蔡女有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
◆台版柬埔寨案！詐團囚58人、虐死3人棄屍
今年11月間，新北市警方接連在淡水區、桃園市中壢區，破獲2處詐騙集團基地，追查發現，竟有58名受害者慘遭囚禁，其中更有3人不幸身亡，恐怖案情被外界稱為「台版柬埔寨事件」，事後，主要幹部「茶董」陳樺韋（37歲）、「蝦董」涂世泓（30歲）、「大姊」傅姓女子（30歲），以及28名成員相繼落網，被依殺人、妨害自由、組織犯罪、詐欺、毒品等罪嫌送辦。
據了解，詐騙集團在網路上頻發高薪工作貼文，吸引民眾上門求職後，隨即將其囚禁，從流出的畫面可以發現，一個小房間內至少關了數十名眼睛、嘴巴全被摀住的被害人，為確實控制眾人，綽號茶董的主要幹部陳樺韋，還向其他成員下令「不乖就要打」，最終造成3人不堪凌虐身亡，棄屍於桃園龜山山區、南投日月潭等，手段十分兇殘。
◆萬華警匪槍戰！萬國幫老大尋仇後自戕
萬國幫老大「阿國」邱國隆，疑因與綽號「阿弟仔」的洪姓老大發生糾紛，遂於今年10月19日晚間，持槍到位於北市漢口街二段大樓內一處堂口，朝洪男及其保鑣連開數槍，隨後又轉往附近青山官，對副主委許文旭再開4槍，並脅持許男的妻兒、堂姊、員工等4人，最終在警方重重包圍之下，不甘遭逮遂吞彈自盡，讓全案畫下句點。
據了解，邱國隆犯案前曾於臉書向家人道別，並在留言指控「事出一定有原因，我要做得有尊嚴」、「這1年多來他們動用警察機關，不然就是用兄弟壓迫」，更指出1年多前朋友在西門町被「河溝大頭彬」欺負，自己毫不猶豫對他開槍，雙方因此結仇，甚至還動用警察車隊包圍，害他像老鼠一樣被抓到。
警方調查後指出，邱國隆疑因一年前糾紛未獲兄弟支持，加上又懷疑有人出賣行蹤，才會持槍復仇，而雖然他賭命報復，造成洪姓老大及其保鑣、青山宮副主委許文旭身中多槍，但眾人送醫後皆無大礙，唯一死者只有邱男本人。
◆來台讀書殞命！馬國女大生慘遭狠男徒手勒斃
來台就讀大學的馬來西亞籍蔡姓女大生，今年10月間，在士林租屋處慘遭犯嫌陳柏諺徒手勒斃，事後，陳男不僅畏罪吞藥輕生，還向警方辯稱是女方想不開，自已只是「協助加工」，不過隔沒多久又改口表示，因不滿女方僅交往5天，就花了他10多萬元，才會在盛怒之下拿枕頭悶死對方。
隨著深入調查，真相漸漸浮出水面，檢方發現2人根本不是男女朋友，陳男只是蔡女當直播主時認識的粉絲，當時其聲稱要贊助蔡女自創品牌，主動匯款9萬多元，不料事後卻又反悔，因此萌生殺機，今年11月底，地檢署已依法起訴陳柏諺。
◆養羊欠租起衝突!台中男一把火奪6命
台中市興中街一棟8層樓大樓，今年3月6日，發生大火共奪走6條人命，事後警方追查發現，起因是房客鄭明光飼養寵物羊，遭房東莊麗卿規勸，因此縱火洩憤。
鄭男向警方供稱，自己平常打零工維生，今年2月才剛入住8樓套房頂樓加蓋，但期間因養羊又欠租，與莊姓女房東爆發口角，當時一怒之下想放火「教訓一下對方」，未料火勢卻一發不可收拾，釀成大禍，訊後被依公共危險、殺人罪起訴。
而莊姓女房東事發後面對媒體追問，不斷大喊無辜，說出「遇到肖ㄟ我有什麼辦法」、「放火的人是肖ㄟ（台語，意指瘋子）」等語，不過消防局調查後，認定莊女在公共空間堆滿回收物，是造成大火迅速延燒、阻礙居民逃生的主因，今年5月6日也同樣被起訴，同時裁定羈押、禁止接見通信。
◆永和分屍案肢解胞弟
新北永和區一名梁姓老翁（73歲），因金錢問題、長期與胞弟感情不和，今年8月30日晚上，梁翁趁夜深人靜之時，殘忍持刀將胞弟殺害，隨後再以菜刀、鐵鎚等物，將其分屍並打包丟到垃圾車。
據了解，9月5日警方接獲失蹤報案後，遂前往死者住處尋人，不料才剛踏入住家，就聞到一股濃烈的屍臭味，隨後在房間內發現梁男遺體，但頭顱及左右手、右腳都已明顯被人斬斷，經搜尋後，在屋中起出3把菜刀、3把鋼刀，而與死者同住的梁姓大哥（73歲），則不知去向。
9月6日，失蹤的73歲梁姓大哥落網後，向警方坦承犯行，供稱自己9月1日凌晨趁胞弟熟睡之際，持水果刀往對方心臟一刺奪命，隨後再分屍滅跡，並且連續2天把遺體的頭、雙手、右腿肢解後包進垃圾袋、丟上垃圾車，對此，檢方認為梁翁僅依金錢問題、生活摩擦等，就殺害肢解胞弟，犯案手段十分殘忍，因此依殺人、損害毀棄屍體罪起訴，同時建請法院從重量刑。
◆台南88槍擊案
今年11月10日凌晨，台南市學甲區連續發生2起槍擊案，民進黨中執委郭再欽已出售的公司、台南市議員謝財旺服務處等2地，遭人持敲射擊88槍，警方獲報後，立即組成專案小組，並認定犯嫌孔祥志就是槍手，不過檢警拘提未果，因此在12月6日發布查緝專刊及通緝令，目前不排除他已偷渡前往柬埔寨。
目前已有名李姓共犯到案，專案小組也在同月14日，拘提提供交通工具的郭姓及提供槍枝的楊姓被告到案，15日晚上向法院聲請羈押，16日2人遭裁定收押禁見。
同日，檢警再於新北市新莊區，追緝拘提提供槍枝給楊嫌的蔡姓男子，及載楊嫌前往取槍的謝姓男子到案，經南檢連夜偵訊，訊後，將2人以違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，且有逃亡、湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見。（編輯：倪浩軒、陳苾暐）
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