三仙台沒得看曙光還能去哪？CNN激推「台灣必去」報你知
台東三仙台日前宣布因918台東大地震緣故，暫時封閉施工，讓每年都要看元旦第一道曙光的死忠「追光族」直呼扼腕。正愁不知道替代景點嗎？不如參考看看CNN推薦的「台灣必遊景點」吧！美國有線電視新聞網（CNN）近日票選出18個亞洲非主流旅遊城市，台灣唯一上榜的就是「國境之難」墾丁，其中看曙光、迎日出知名景點的墾丁「龍磐公園」被當地人狂推，直呼：「沒去過龍磐就不算來過墾丁！」想追曙光的你還不趕緊訂交通食宿了！
記者汪睿琦/綜合報導
CNN日前撰文盤點出40多個亞洲國家中最值得一遊的18個旅遊景點。文中提到台灣墾丁風光明媚、步調優閒，尤其白色沙灘、熱鬧夜市和涼爽氛圍廣受歡迎。更值得一提的是，台灣之光李安導演執導的作品《少年PI的奇幻漂流》也曾在萬里桐海灘取景，成為世界各地旅客響往的南國風景。
其中CNN除提到萬里桐海灘、鵝鑾鼻公園外，特別強調「不到龍磐公園墾丁之就不算完整」，此地有崎嶇的海岸線、懸崖和整片青的山丘，更讓人喜愛的是，龍磐公園全區幾乎無光害，日出、星光都可以看得一清二楚！
事實上，2023年中央氣象局公布迎接第一道曙光的地區除了台東以外，還有屏東鵝鑾鼻，而墾丁龍磐公園早就是追光族每年必守口袋名單。2022年元旦時，屏東縣政府與觀光產業聯盟、民宿協會以及墾丁國家公園管理處的多方協助下，舉辦了「屏安曙光活動」與旅客們一同迎接第一道曙光。而今年墾管處與屏東縣政府攜手推動112年元旦迎曙光活動及免費交通接駁服務，在公園兩端的停車場則分別設置接駁站，自元旦凌晨3:30起視遊客量適時發車開往龍磐草原，曙光結束後再送返接駁站。