高球／洪健堯穩定出擊 喜獲生涯第12冠

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昨天退居並列第五的泰國選手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）最終回合奮力追趕，最後打出68桿，四回合總桿低於標準桿六桿的282桿，與打出69桿的英格蘭球員何瑞提（Joe Heraty），並列第二名收場，兩人各得獎金1.85萬美元。
曾贏得兩屆台豐ADT與一屆台豐公開賽冠軍的詹世昌，打出67桿；去年台豐公開賽冠軍李玠柏交卡74桿；泰國的塞提（Settee Prakongvech）打68桿，三人同以四回合低於標準桿四桿的284桿，並列第四名作收。
這場比賽同時是今年ADT賽及台巡賽封關賽，依據年度總獎金排名，詹世昌贏得台巡賽獎金王頭銜；泰國的蘇提帕拿下年度獎金王頭銜，他首次獲得亞巡賽明年參賽資格。
連冠軍洪健堯此役的推桿數都達31推，他說尤其是後九洞，雖然鐵桿準，打上果嶺成功率很高，但是卻有18推，37桿；幸好前三回合領先桿數較多，其他競爭對手並未能追上。其實此賽最大收獲是找到問題，可以再改進再調整到最好狀況。
他指出，明年的行程會比較忙碌，以亞巡賽程為主，台巡賽幾場大比賽也會參加，「會一場一場用心打，盡力打，不會去想亞巡賽首冠，每一場都能找到缺點改進就好！」
俞俊安指出，「很開心首度參加這場比賽，最後一天很多觀眾來看比賽，感覺很好，尤其是父母與妹妹家人都來了，他們很久沒有到現場看我比賽了！不過推桿發揮不理想，速度與推桿路線都掌握不太好！」他表示，由於台豐球場果嶺速度與美巡賽相近，對他明年一月初將參加夏威夷的美巡賽，有相當幫助，希望能維持手感，出現好成績。
這項比賽總獎金為美金20萬元（約合新台幣600萬元），為今年ADT年度16站中獎金最高的兩場比賽之一，也是今年度ADT與台巡賽的封關賽，ADT年度總獎金排名前十，可獲得明年亞巡賽參賽資格。
這項比賽主辦單位為台豐球場，協辦單位為TPGA與ADT，是今年台巡賽唯一ADT賽事，也是台豐ADT七屆以來首次將總獎金自16萬美元提高至20萬美元。